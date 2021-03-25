Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и шириной 59 метров 23 марта заблокировал движение по Суэцкому каналу. Из-за этого возникла огромная очередь из других судов, которые не могут проплыть через канал.

Что случилось с контейнеровозом

Судно село на мель. Это произошло потому, что оно отклонилось от курса из-за сильного ветра и пыльной бури.

Читайте также К Черному морю направляется американский ракетный эсминец

Управление Суэцкого канала (SCA) заявило, что работает над тем, чтобы снять контейнеровоз с мели. Для этого используют спасательные и буксирные подразделения.

Кроме того, уже открыли старую часть канала, чтобы облегчить движение.

Это самое большое судно, которое когда-либо садилось на мель в Суэцком канале. Если его не смогут вытащить, то во время прилива придется освободить корабль от груза,

– рассказал морской историк Сал Меркольяно.

В результате транзит товаров через один из самых загруженных в мире каналов заблокирован в обоих направлениях.



Очередь из кораблей / Скриншот Marine traffic

Что известно о судне

Ever Given направлялся из Китая в Роттердам. Экипаж не пострадал. Кстати, длина корабля больше высоты Эйфелевой башни.