Из-за аварии судна в Суэцком канале очередь из кораблей растянулась до Индии: фото
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и шириной 59 метров 23 марта заблокировал движение по Суэцкому каналу. Из-за этого возникла огромная очередь из других судов, которые не могут проплыть через канал.
Источник:BBC
Что случилось с контейнеровозом
Судно село на мель. Это произошло потому, что оно отклонилось от курса из-за сильного ветра и пыльной бури.
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Управление Суэцкого канала (SCA) заявило, что работает над тем, чтобы снять контейнеровоз с мели. Для этого используют спасательные и буксирные подразделения.
Кроме того, уже открыли старую часть канала, чтобы облегчить движение.
Это самое большое судно, которое когда-либо садилось на мель в Суэцком канале. Если его не смогут вытащить, то во время прилива придется освободить корабль от груза,
– рассказал морской историк Сал Меркольяно.
В результате транзит товаров через один из самых загруженных в мире каналов заблокирован в обоих направлениях.
Очередь из кораблей / Скриншот Marine traffic
Что известно о судне
Ever Given направлялся из Китая в Роттердам. Экипаж не пострадал. Кстати, длина корабля больше высоты Эйфелевой башни.
Главное о Суэцком каналеСуэцкий канал – это один из самых важных в мире искусственных водных путей. Он пересекает Суэцкий перешеек в Египте. Длина канала составляет 193 километра. В 2015 году правительство Египта провело масштабные работы по повышению его пропускной способности. Реализация проекта обошлась Египту в 8,2 миллиарда долларов.
Кстати, около 12% мировой торговли, в том числе почти 10% нефти и 8% сжиженного природного газа, проходят через Суэцкий канал.
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