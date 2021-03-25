Контейнеровоз Ever Given завдовжки 400 метрів і завширшки 59 метрів 23 березня заблокував рух Суецьким каналом. Через це виникла величезна черга з інших суден, які не можуть проплисти через канал.

Що трапилося з контейнеровозом

Судно сіло на мілину. Це трапилося тому, що воно відхилилося від курсу через сильний вітер та пилову бурю.

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Управління Суецького каналу (SCA) заявило, що працює над тим, аби зняття контейнеровоз з мілини. Для цього використовують рятувальні та буксирні підрозділи.

Крім того, вже відкрили стару частину каналу, аби полегшити рух.

Це найбільше судно, яке коли-небудь сідало на мілину в Суецькому каналі. Якщо його не зможуть витягнути, то під час припливу доведеться звільнити корабель від вантажу,

– розповів морський історик Сал Меркольяно.

У результаті транзит товарів через один з найбільш завантажених у світі каналів заблокований в обох напрямках.



Черга з кораблів / Скриншот Marine traffic

Що відомо про судно

Ever Given прямував з Китаю в Роттердам. Екіпаж не постраждав. До речі, довжина корабля більша ніж висота Ейфелевої вежі.