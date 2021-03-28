Гигантское грузовое судно Ever Given уже пятый день блокирует движение в Суэцком канале. Почему оно могло сесть на мель – читайте далее.

Свое мнение относительно этого глава управления канала Усама Рабие высказал в субботу, 27 марта. Он, в частности, исключил в качестве версии преднамеренные действия.

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Окончательные причины инцидента, как подчеркнул Рабие, будут выяснять в ходе расследования. Он заверил, что документации для этого более чем хватает.

Сильные ветры и погодные факторы – не основные причины, по которым судно село на мель. Вероятно, есть также технические или человеческие ошибки,

– заметил глава управления канала.

Он подчеркнул, что в процессе снятия контейнеровоза с мели есть прогресс. Однако конкретных сроков, когда судоходство через Суэцкий канал разблокируют, не называл.

Накануне в компании Boskalis из Нидерландов, которая участвует в спасательной операции, оценили ситуацию в Суэцком канале. Там считают, что для ее завершения понадобится несколько недель.

Обратите внимание! 27 марта из-под судна изъяли более 20 тонн грунта, благодаря этому его удалось немного сдвинуть с места. Однако по состоянию на 28 марта Ever Given до сих пор перекрывает канал.

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