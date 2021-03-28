Почему Ever Given сел на мель в Суэцком канале: назвали возможные причины
Гигантское грузовое судно Ever Given уже пятый день блокирует движение в Суэцком канале. Почему оно могло сесть на мель – читайте далее.
Источник:Интерфакс-Украина
Свое мнение относительно этого глава управления канала Усама Рабие высказал в субботу, 27 марта. Он, в частности, исключил в качестве версии преднамеренные действия.
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Окончательные причины инцидента, как подчеркнул Рабие, будут выяснять в ходе расследования. Он заверил, что документации для этого более чем хватает.
Сильные ветры и погодные факторы – не основные причины, по которым судно село на мель. Вероятно, есть также технические или человеческие ошибки,
– заметил глава управления канала.
Он подчеркнул, что в процессе снятия контейнеровоза с мели есть прогресс. Однако конкретных сроков, когда судоходство через Суэцкий канал разблокируют, не называл.
Накануне в компании Boskalis из Нидерландов, которая участвует в спасательной операции, оценили ситуацию в Суэцком канале. Там считают, что для ее завершения понадобится несколько недель.
Коротко о ситуации в Суэцком канале
- Огромное грузовое судно Ever Given село на мель 24 марта. 400-метровый контейнеровоз снесло с курса порывом ветра.
- Он заблокировал движение в Суэцком канале, через который проходит один из самых загруженных морских торговых путей в мире.
- Из-за этого там образовался затор – прохода через канал ожидает более 300 судов. Сейчас им оказывают всю необходимую логистическую поддержку.
- Простой стольких кораблей означает для мировой торговли задержку товаров на огромную сумму – она достигает 400 миллионов долларов за час.
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