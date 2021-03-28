Гігантське вантажне судно Ever Given вже п'ятий день блокує рух в Суецькому каналі. Чому воно могло сісти на мілину – читайте далі.

Свою думку щодо цього глава управління каналу Усама Рабіє висловив у суботу, 27 березня. Він, зокрема, виключив як версію навмисні дії.

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Остаточні причини інциденту, як наголосив Рабіє, з'ясовуватимуть у ході розслідування. Він запевнив, що документації для цього більш ніж вистачає.

Сильні вітри й погодні фактори – не основні причини, через які судно сіло на мілину. Ймовірно, є також технічні або людські помилки,

– зауважив глава управління каналу.

Він підкреслив, що у процесі зняття контейнеровоза з мілини є прогрес. Проте конкретних термінів, коли судноплавство через Суецький канал розблокують, не називав.

Напередодні у компанії Boskalis з Нідерландів, яка бере участь у рятувальній операції, оцінили ситуацію в Суецькому каналі. Там вважають, що для її завершення знадобиться кілька тижнів.

Зверніть увагу! 27 березня з-під судна вилучили понад 20 тонн ґрунту, завдяки цьому його вдалося трохи зрушити з місця. Проте станом на 28 березня Ever Given досі перекриває канал.

Коротко про ситуацію в Суецькому каналі