Гігантське судно, яке заблокувало Суецький канал, вперше зрушило з місця
Контейнеровоз Ever Given, який заблокував рух у Суецькому канані, вперше зміг зрушити з місця. Це сталося завдяки вилученню понад 20 тон ґрунту з-під корабля.
Джерело:The Jerusalem Post
Повністю розблокувати Суецький канал можуть вже сьогодні, 27 березня. Робочі висловили сподівання, що зрушити корабель їм допоможе прилив.
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Водночас глава управління каналу не береться називати точні терміни завершення операції. Адже є низка факторів, які ускладнюють процес.
Мовиться, зокрема, про складні кам'янисті породи, а також безперервні приливи та відпливи у водах Суецького каналу, про це пише The Independent.
Юкіто Хігакі, президент Shoei Kisen, якій належить судно, напередодні повідомив, що для поглиблення берегів та дна каналу залучать 10 буксирів.
Що сталося у Суецькому каналі
- Гігантський 400-метровий контейнеровоз Ever Given сів на мілину в Суецькому каналі 24 березня. Його знесло з курсу поривом вітру. Ускладнило ситуацію ще й піщана буря.
- Судно перекрило один з найбільш завантажених морських торговельних шляхів у світі. Через цей водний шлях проходить близько 12% всієї світової торгівлі, від нафти до повсякденних товарів.
- В результаті інциденту в Суецькому каналі утворився затор – далі не можуть пройти близько 160 торговельних суден.
- Кожна година простою означає для світової торгівлі затримку товарів на 400 мільйонів доларів.
- Якщо канал не вдасться розблокувати, власникам суден доведеться направляти їх в обхід Африки. Це збільшить час доставки на 12 днів.
- За висновками експертів, це катастрофічно позначиться на вартості морських перевезень, а також вдарить по кишенях кінцевих споживачів.
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