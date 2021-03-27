Контейнеровоз Ever Given, який заблокував рух у Суецькому канані, вперше зміг зрушити з місця. Це сталося завдяки вилученню понад 20 тон ґрунту з-під корабля.

Повністю розблокувати Суецький канал можуть вже сьогодні, 27 березня. Робочі висловили сподівання, що зрушити корабель їм допоможе прилив.

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Водночас глава управління каналу не береться називати точні терміни завершення операції. Адже є низка факторів, які ускладнюють процес.

Мовиться, зокрема, про складні кам'янисті породи, а також безперервні приливи та відпливи у водах Суецького каналу, про це пише The Independent.

Юкіто Хігакі, президент Shoei Kisen, якій належить судно, напередодні повідомив, що для поглиблення берегів та дна каналу залучать 10 буксирів.

Зверніть увагу! На борту Ever Given можуть перебувати тисячі овець. За даними Bloomberg, води та їжі їм вистачить ще на 2 – 3 дні, а транспортувати їх з судна вкрай важко.

Що сталося у Суецькому каналі