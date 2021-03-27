Контейнеровоз Ever Given, который заблокировал движение в Суэцком Канани, впервые смог сдвинуть с места. Это произошло благодаря изъятию более 20 тонн почвы из-под корабля.

Полностью разблокировать Суэцкий канал могут уже сегодня, 27 марта. Рабочие выразили надежду, что сдвинуть корабль им поможет прилив.

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В то же время глава управления канала не берется называть точные сроки завершения операции. Ведь есть ряд факторов, которые усложняют процесс.

Говорится, в частности, о сложных каменистых породах, а также о непрерывных приливах и отливах в водах Суэцкого канала, об этом пишет The Independent.

Юкито Хигаки, президент Shoei Kisen, которой принадлежит судно, накануне сообщил, что для углубления берегов и дна канала привлекут 10 буксиров.

Обратите внимание! На борту Ever Given могут находиться тысячи овец. По данным Bloomberg, воды и пищи им хватит еще на 2 – 3 дня, а транспортировать их с судна крайне трудно.

Что произошло в Суэцком канале