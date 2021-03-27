Гигантское судно, которое заблокировало Суэцкий канал, впервые сдвинулось с места
Контейнеровоз Ever Given, который заблокировал движение в Суэцком Канани, впервые смог сдвинуть с места. Это произошло благодаря изъятию более 20 тонн почвы из-под корабля.
Источник:The Jerusalem Post
Полностью разблокировать Суэцкий канал могут уже сегодня, 27 марта. Рабочие выразили надежду, что сдвинуть корабль им поможет прилив.
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В то же время глава управления канала не берется называть точные сроки завершения операции. Ведь есть ряд факторов, которые усложняют процесс.
Говорится, в частности, о сложных каменистых породах, а также о непрерывных приливах и отливах в водах Суэцкого канала, об этом пишет The Independent.
Юкито Хигаки, президент Shoei Kisen, которой принадлежит судно, накануне сообщил, что для углубления берегов и дна канала привлекут 10 буксиров.
Что произошло в Суэцком канале
- Гигантский 400-метровый контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале 24 марта. Его снесло с курса порывом ветра. Осложнила ситуацию еще и песчаная буря.
- Судно перекрыло один из самых загруженных морских торговых путей в мире. Через этот водный путь проходит около 12% всей мировой торговли, от нефти в повседневных товаров.
- В результате инцидента в Суэцком канале образовалась пробка – дальше не могут пройти около 160 торговых судов.
- Каждый час простоя означает для мировой торговли задержку товаров на 400 миллионов долларов.
- Если канал не удастся разблокировать, владельцам судов придется направлять их в обход Африки. Это увеличит время доставки на 12 дней.
- По заключению экспертов, это катастрофически скажется на стоимости морских перевозок, а также ударит по карманам конечных потребителей.
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