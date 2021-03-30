Инженерные бригады сняли с мели гигантский контейнеровоз Evergreen, который заблокировал Суэцкий канал. Рассказываем, почему эта водная артерия так важна для мировой экономики.

Суэцкий канал: история и настоящее

Этот водный путь строили 10 лет, были привлечены 1,5 млн рабочих, пишет NYT. Но понадобился всего один день и один корабль, чтобы почти на неделю остановить торговлю. Протяженность канала – 193 км (или 120 миль).

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С момента открытия в 1869 году (копать начали в 1859 году), канал был предметом геополитических споров. Он сначала принадлежал инвесторам из Франции, хотя был задуман еще при власти Оттоманов в Египте. Рабочая сила, которой плохо платили, состояла из местных крестьян. Многие умерли от холеры и других болезней.



Египет и Суэц из космоса / Фото USA Today

События в стране против власти Великобритании и Франции затормозили окончание артерии. Финальная стоимость в два раза превысила 50 млн долларов США по тогдашнему курсу. Но из-за долгов, в 1875 году, египетский правитель продал канал правительству Великобритании (Лондон получил 44% акций).

После столкновения Египта и Великобритании, в 1888 году Османы согласились на постоянное и свободное судоходство по Суэцкому каналу "во время войны и мира". Великобритания держала там контингент, выведенный только в 1956 году после Суэцкого кризиса. В это время он стал главной нефтяной артерией с Ближнего Востока в Европу (британская нефтяная зависимость требовала контроля над каналом).

Суэцкий кризис Международный военный конфликт 1956-1957 годов между британцами, французами, египтянами и израильтянами. Произошел из-за национализации канала Египтом. Париж, Иерусалим и Лондон признали это угрозой безопасности. В результате непродолжительных, но смертельных боев, на Синай ввели первых миротворцев ООН. Хотя Каир и проиграл битву, но теперь контролировал канал. Британия потеряла статус империи и мировой державы

Был закрыт на 10 лет после другого столкновения – арабо-израильской войны 1967 года – тогда канал был фактически линией фронта. В этой ловушке остались 14 кораблей, известных как "желтый флот". Движение было возобновлено новым президентом Анваром Садатом в 1975.

Самый длинный в мире канал соединяет египетские города Порт-Саид на побережье Средиземного моря и Суэц – на Красном море. Дальше – выход в Индийский океан. Корабли быстрее курсируют, не имея необходимости обходить Африку через опасный мыс Доброй Надежды.



Один раз за Суэцкий канал даже воевали / Фото Wikipedia

Это экономит дни, или недели. Среднее время транзита в акватории – от 13 до 15 часов в одном направлении. В 2020 году, Каир получил 5,61 млрд долларов США прибыли от Суэцкого канала, по которому проходит около 50 кораблей в сутки. До пандемии такая цифра составляла 2% ВВП Египта, отметили в Moody's.

Хотя сначала Суэц проектировали для гораздо меньших судов, со временем его постепенно расширяли и углубляли. Последний раз – шесть лет назад, работы потянули на 8 млрд долларов США.

Авария Evergeen: почему так произошло

Впрочем, сейчас канал в новостях из-за другого: огромный грузовой сухогруз Evegreen (он же – Ever Given – 24) развернулся посреди пролива, заблокировав движение в обе стороны. Судно Evergreen – одно из крупнейших в мире, длиной примерно как Эмпайр-Стейт-Билдинг, 400 метров. Шло под панамским флагом с 18 300 контейнерами.

Как пишет Bloomberg, погода на 23 марта обещала ветер скоростью более 64 км/ч и песчаную бурю над северным Египтом. Это распространенная ситуация на Синаем в это время года.

Рано утром на его борт поднялись двое местных лоцманов (но капитан судна ответственный за любые аварии). Evergreen имел опытного капитана, который не раз проходил Суэцкий канал, в том числе во время порывистого ветра.

Превышение скорости Последняя зафиксированная скорость – 13,5 узлов (чуть более 24 км/ч – 24) в 7:28 утра, за 12 минут до аварии. И она превышена, поскольку максимально допустимая Суэцким справочником навигационных правил – от 7,6 до 8,6 узла. За Evergreen следовал 300-метровый Maersk Denver, который также немного превысил скорость – до 10,6 узла.

Капитаны, опрошенные изданием, говорят, что сухогруз "дал газу" для лучшего маневрирования во время ветра. До определенного момента это эффективно, но затем судно слишком глубоко погружалось в воду. Но в целом пересекать так быстро является "необычным решением".

"Вы можете представить такое: направляете судно в одном направлении, но фактически движетесь в другом. Грань между скоростью и маневрированием – очень тонкая. Гидродинамика становится нестабильной. Любое отклонение – и вы пострадали", – сказал Bloomberg бывший капитан Эндрю Кинси. Сейчас он – старший консультант из морских рисков.

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Главная версия ситуации – сильный ветер и плохая видимость, из-за чего "корабль потерял контроль и дрейфовал", заявили в Управлении каналом. Фрахтователь из Тайваня сказал о "случайной остановке после отклонения от курса. Подозрение на внезапный сильный ветер".

Evergreen начал двигаться проливом шириной 200 метров. В это же время катарский перевозчик газа отказался заходить, помня о буре. Буксиры тоже не были использованы (хотя два меньших контейнерных судна воспользовались ими).



Нос врезался глубоко в берег / Фото Techno Trenz

Контейнеры сухогруза действовали как паруса. Они и привели к повороту судна массой в 200 тысяч тонн на правый борт, когда исправлять ситуацию было уже поздно. Стальной "луковый" нос Evergreen увяз в песке канала на мели.

Канал маленький, ветры очень сильные. Запас ошибок действительно невелик; если вы их делаете, то последствия – серьезные,

– добавил Эндрю Кинси.

Образовалась очередь в 369 судов, которые тоже хотели пройти из Азии в Европу или наоборот. Это почти 15% всех грузовых перевозок, по данным Moody's Investor Service. Застряли также и 9,8 млн баррелей сырой нефти. В последние дни ожидается прибытие еще 80 судов.

Президент Абдель Фаттах Аль-Сиси даже приказал разгрузить Evergreen, если ничего не поможет. Но судно было слишком тяжелым, чтобы хотя бы сдвинуть его с места. В операции участвовали экскаваторы, 10 буксиров, катера. Были проведены дноуглубительные работы аж на 18 метров! Изъято 27 тысяч кубических метров песка.

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В конце концов, помог приток в 20 сантиметров глубиной. Теперь, чтобы дать возможность другим пройти, может потребоваться около недели.

Это судно везет товары, которыми мы ежедневно пользуемся. Цепи поставок, на которые мы полагаемся, максимально интегрированные и шаткие,

– сказал Bloomberg Ян Ральби, исполнительный директор IR Consilium (фирмы консалтинга по морскому праву и безопасности).

Из-за сложившейся ситуации канал терял до 14 млн долларов США транзитных платежей в сутки. Общие потери непроданных товаров – 9,6 млр долларов в день, пишет BBC.

Последствия и большие деньги

Для владельцев судов и товаров, такая задержка может быть очень дорогой. Кое-кто уже решил обходить Африку через мыс Доброй Надежды – старый путь в Европу. Среди них и 7 крупнейших танкеров со сжиженным природным газом. Но это надо делать в начале путешествия. Если вы уже возле канала, то потенциальные 13 дней могут превратиться в шесть недель, говорят аналитики отрасли.

Изменение курса добавит еще минимум 26 дней до путешествия. Дополнительные расходы на топливо – от 30 тысяч долларов США в день (еще столько же за задержанный груз). Суммарно, такая поездка обойдется в почти 1 миллион "зеленых". Воды возле Юга Африки – малознакомы современным капитанам и часто непредсказуемы. Там происходит сближение холодных и теплых течений. Португальцы когда-то называли это место "мысом штормов".



Другие корабли остановились и были вынуждены ждать / Фото The Guardian

Отрасли, которые зависят от доставки деталей и товаров вовремя, пострадают больше всего. Например, автомобильная промышленность или розничная торговля, в том числе жизненно важными товарами и гигиеной. Авария Evergeen может замедлить мировую торговлю.

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Владелец Evergreen уж точно получит страховые иски на миллионы долларов. Некоторые торговые сети будут вынуждены перейти на поезда или предлагать товары высокой стоимости. На каждый день задержки приходится два дня возобновления поставок, говорят опрошенные BBC аналитики. Цепи и так очень напряжены из-за пандемии COVID-19. Недостаток нефти уже замечен в очень кризисных Ливане и Сирии. Дамаск был вынужден нормировать топливо.

Сейчас Evergreen уже продолжает путь. Это не первый подобный случай: в 2004 году российский нефтяной танкер застрял на мели на трое суток. За последние 10 лет контейнерные суда стали еще больше, что затрудняет их управление, эксплуатацию и спасательные операции. А тем временем стоимость аренды судна от Азии до Европы и Ближнего Востока, выросла на 44% – до 2,2 млн долларов США.