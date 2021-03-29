Китайские корабли вошли в зону возле Сенкаку: Япония считает острова своими
Патрульные корабли морской полиции Китая вошли в зону у спорных Сенкаку (Дяоюйдао). Япония заявляет, что острова принадлежат ей, и просит суда покинуть территорию.
Источник:NHK
Кроме того, корабли предприняли попытку приблизится к японским рыболовным судам, находящимся в этом регионе.
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Корабли Китая подплыли к спорным Сенкаку
Два патрульных корабля морской полиции Китая вошли в зону вблизи спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Эту территорию Япония считает своими территориальными водами.
Экипажи катеров береговой охраны Японии через громкоговорители предупреждают, что китайские суда должны немедленно покинуть эту зону.
Что известно о конфликте из-за островов Сенкаку (Дяоюйдао)
- Из-за этих островов между Японией, частично признанной Китайской Республикой (Тайванем) и Китайской Народной Республикой возник территориальный спор.
- Фактически их контролирует Япония, а 2 другие страны претендуют на острова.
- В 2012 году Япония и Китай начали морской бой за спорные острова.
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Острова Сенкаку (Дяоюйдао): смотрите карту
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