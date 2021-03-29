Контейнеровоз Ever Given, который сел на мель и не один день блокировал движение по Суэцкому каналу, наконец начал движение. Ранее гигантское судно сняли с мели, а уже 29 марта оно начало двигаться с помощью буксиров.

Суэцкий канал успешно разблокировали после недельной блокады контейнеровозом Ever Given, который сел на мель. Уже под вечер 29 марта Ever Given начал движение на север.

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Какова сейчас ситуация в Суэцком канале

По последним данным движение контейнеровоза обеспечивают 2 буксира. Заметим, что судно удалось снять с мели в ночь на 29 марта.

По данным Bloomberg, снять судно с мели удалось после того, как спасательные команды извлекли 27 тысяч кубометров песка, в котором застрял контейнеровоз. Известно, что в очереди на проход канала стоят более 450 судов.

Навигацию по Суэцкому каналу планируют восстановить не менее чем через 2 часа.

Even Given начал двигаться на север: смотрите видео

Судно наконец сняли с мели: смотрите видео​

Президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси поблагодарил египтян, которые внесли свой вклад в решение этого кризиса, который негативно отразился на мировой торговли.

Египтяне вернули состояние дел в норму, и теперь весь мир может быть спокоен за свои товары, которые идут через эту транспортную артерию,

– отметил глава государства.

Инцидент, который мог все испортить

Ближе к обеду 29 марта контейнеровоз Ever Given, который ранее удалось снять с мели, из-за сильного ветра и течения частично развернулся и снова встал почти поперек водной артерии. К счастью, тогда судно не село снова на мель.

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Авария в Суэцком канале: главное

23 марта 2021 года судно Ever Given полностью заблокировало движение по Суэцкому каналу, который соединяет Средиземное и Красное моря. Произошло это из-за того, что судно 400 метров длиной, 60 метров шириной и рассчитанное на 200 тысяч тонн груза село на мель.

Предварительной причиной инцидента называли порыв ветра, который вызвал отклонение контейнеровоза с курса. Однако есть и другая версия – техническая неисправность.

Из-за инцидента у входов в Суэцкий канал скопилось более 300 судов, ожидающих освобождения артерии, которая является главным морским путем между Азией и Европой.

Сбои на грузовом рынке разрушают торговлю, особенно продовольственными и сельскохозяйственными продуктами. Транспортные потоки в портах резко упали, фрахтовые расходы выросли, а поставки замедлились.

Ежедневно гигантское судно не пропускало товаров на 9,6 миллиарда долларов. Это лишь за час – 400 миллионов в американской валюте.