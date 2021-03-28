Збіг чи пранк: у Китаї вантажівка Ever Green перегородила трасу
Вантажівка з написом Ever Green перегородила трасу Чанчунь – Шеньчжень у Китаї. Через це там утворився величезний затор.
Джерело:nzherald.co.nz
Перегородила шлях величезна вантажівка зеленого кольору з білими літерами і написом, який став відомим на увесь світ – Evergreen. Фура в'їхала у легковик, притиснувши його до узбіччя.
Дізнайтеся Чому Ever Given сів на мілину в Суецькому каналі: назвали можливі причини
Вантажівка Ever Green у Китаї потрапила в ДТП
Тягач врізався в авто, через що платформу, яка його тягнула, розвернуло упоперек. Відтак чотирисмугову трасу в один бік заблокувало.
Ever Green: аварія у Китаї / Фото з nzherald.co.nz
Як зазначають місцеві ЗМІ, ця вантажівка належить тій же тайванській фірмі, що і славнозвісний контейнеровоз у Суецькому каналі.
Ever Green чи Ever Given?
Cудно, що застрягло, називається "Евер Гівен" (Ever Given). Evergreen Marine – назва судноплавної компанії. Evergreen – її скорочений варіант. І саме він великими літерами вказаний на контейнеровозі "Евер Гівен".
Дані з Meduza
Що відомо про застрягле судно у Суецькому каналі
- В Єгипті у Суецькому каналі 23 березня застрягло величезне вантажне судно Ever Given.
- Воно прямувало з Китаю в Роттердам і сіло на мілину.
- Внаслідок цього зупинився морський рух на одному з найважливіших світових судноплавних маршрутів.
- Управління Суецького каналу заявило, що працює над тим, аби зняти контейнеровоз з мілини.
- Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі розпорядився готуватись до розвантаження контейнеровоза Ever Given в Суецькому каналі.
Поділитися новиною