Совпадение или пранк: в Китае грузовик Ever Green перегородил трассу
Грузовик с надписью Ever Green перегородил трассу Чанчунь-Шэньчжэнь в Китае. Поэтому там образовался огромный затор.
Источник:nzherald.co.nz
Преградил путь огромный грузовик зеленого цвета с белыми буквами и надписью, которая стала известной на весь мир – Evergreen. Фура въехала в легковушку, прижав ее к обочине.
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Грузовик Ever Green в Китае попал в ДТП
Тягач врезался в авто, из-за чего платформу, которая его тянула, развернуло поперек. Поэтому четырехполосную трассу в одну сторону заблокировало.
Как отмечают местные СМИ, этот грузовик принадлежит той же тайваньской фирме, что и знаменитый контейнеровоз в Суэцком канале.
Ever Green или Ever Given?
Застрявшее Судно называется "Эвер Гивен" (Ever Given). Evergreen Marine – название судоходной компании. Evergreen – ее сокращенный вариант. И именно он крупными буквами указан на контейнеровозе "Эвер Гивен".
Данные из Meduza
Что известно про застрявшее судно в Суэцком канале
- В Египте в Суэцком канале 23 марта застряло огромное грузовое судно Ever Given.
- Оно направлялось из Китая в Роттердам и село на мель.
- Вследствие этого остановилось морское движение на одном из важнейших мировых судоходных маршрутов.
- Управление Суэцкого канала заявило, что работает над тем, чтобы снять контейнеровоз с мели.
- Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси распорядился готовиться к разгрузке контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале.
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