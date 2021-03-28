Грузовик с надписью Ever Green перегородил трассу Чанчунь-Шэньчжэнь в Китае. Поэтому там образовался огромный затор.

Преградил путь огромный грузовик зеленого цвета с белыми буквами и надписью, которая стала известной на весь мир – Evergreen. Фура въехала в легковушку, прижав ее к обочине.

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Грузовик Ever Green в Китае попал в ДТП

Тягач врезался в авто, из-за чего платформу, которая его тянула, развернуло поперек. Поэтому четырехполосную трассу в одну сторону заблокировало.

Как отмечают местные СМИ, этот грузовик принадлежит той же тайваньской фирме, что и знаменитый контейнеровоз в Суэцком канале.

Ever Green или Ever Given? Застрявшее Судно называется "Эвер Гивен" (Ever Given). Evergreen Marine – название судоходной компании. Evergreen – ее сокращенный вариант. И именно он крупными буквами указан на контейнеровозе "Эвер Гивен". Данные из Meduza

Что известно про застрявшее судно в Суэцком канале