Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі розпорядився готуватись до розвантаження контейнеровоза Ever Given в Суецькому каналі. Це судно перекрило один з найбільш завантажених морських торговельних шляхів.

Процес може зайняти до двох тижнів. Водночас 1 тиждень заторів, за оцінками німецьких експертів, обходиться світовій торгівлі в 6 – 10 мільярдів доларів.

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Скільки через блокування Суецького каналу втрачає Єгипет

Як повідомляє eXtra News , голова управління Суецьким каналом Осама Рабі розповів, що Єгипет щодня втрачає близько 14 мільйонів доларів зборів за проходження каналу. Однак, за словами Рабі, конкретні збитки розрахувати важко, бо все залежать від розміру судна і його вантажу.

Судно зрушили

Зауважимо, 27 березня судно змогло вперше зрушити з місця. Це відбулось завдяки вилученню понад 20 тонн ґрунту з-під корабля. Відтак Ever Given посунули на 29 метрів. Судна, які стоять в заторі позаду, святкували це гудками.

Що цьому передувало