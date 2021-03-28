Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился готовиться к разгрузке контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале. Это судно перекрыло один из самых загруженных морских торговых путей.

Процесс может занять до двух недель. В то же время 1 неделя пробок, по оценкам немецких экспертов, обходится мировой торговле в 6 – 10 миллиардов долларов.

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Сколько из-за блокировки Суэцкого канала теряет Египет

Как сообщает eXtra News, глава управления Суэцким каналом Осама Раби рассказал, что Египет ежедневно теряет около 14 миллионов долларов сборов за прохождение канала. Однако, по словам Раби, конкретные убытки рассчитать трудно, потому что все зависит от размера судна и его груза.

Судно сдвинули

Отметим, 27 марта судно смогло впервые сдвинуться с места. Это произошло благодаря изъятию более 20 тонн грунта из-под корабля. Поэтому Ever Given подвинули на 29 метров. Суда, стоящие в пробке позади, праздновали это гудками.

Что этому предшествовало