Европейский Союз и Великобритания договорились о создании дипломатической миссии ЕС в Соединенном Королевстве. Председатель Европарламента Жозеп Боррель поблагодарил представителей "Большой семерки" за организацию переговоров.

Представительство ЕС в Великобритании будет иметь привилегии и иммунитет, которые необходимы для эффективной работы. В то же время посол Евросоюза получит соответствующий главам миссий государств статус, включая соглашение и вручение верительных грамот руководителю страны.

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Реакция сторон на договоренность

Как указано в релизе, стороны ЕС и Соединенного Королевства рады, что достигли договоренностей. Там выразили надежду на быстрое продвижение вперед и совместное решение глобальных вызовов.

В то же время Жозеп Боррель в своем твиттере поблагодарил глав МИД "Большой семерки" за продуктивную и хорошо организованную двухдневную встречу.



Жозеп Боррель и Доминик Рааб / Фото из твиттера главы Европарламента

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