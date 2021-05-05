Евросоюз и Великобритания договорились о создании дипмиссии ЕС в стране
Европейский Союз и Великобритания договорились о создании дипломатической миссии ЕС в Соединенном Королевстве. Председатель Европарламента Жозеп Боррель поблагодарил представителей "Большой семерки" за организацию переговоров.
Источник:Европейская служба внешних дел
Представительство ЕС в Великобритании будет иметь привилегии и иммунитет, которые необходимы для эффективной работы. В то же время посол Евросоюза получит соответствующий главам миссий государств статус, включая соглашение и вручение верительных грамот руководителю страны.
Читайте также Мюнхенская конференция по безопасности не пройдет вживую из-за COVID-19
Реакция сторон на договоренность
Как указано в релизе, стороны ЕС и Соединенного Королевства рады, что достигли договоренностей. Там выразили надежду на быстрое продвижение вперед и совместное решение глобальных вызовов.
В то же время Жозеп Боррель в своем твиттере поблагодарил глав МИД "Большой семерки" за продуктивную и хорошо организованную двухдневную встречу.
Жозеп Боррель и Доминик Рааб / Фото из твиттера главы Европарламента
К теме Впервые с начала пандемии Великобритания принимает министров G7
Саммит "Большой семерки": последние новости
- В Великобритании состоялась первая с начала пандемии COVID-19 встреча министров иностранных дел стран "Большой семерки".
- Дипломаты обсудили наращивание российских сил у границы с Украиной и выразили обеспокоенность из-за таких действий. Также они обратили внимание на ситуацию в Беларуси и попросили Северную Корею избегать провокаций.
- Делегация Индии покинула саммит "Большой семерки" из-за заражения COVID-19.
Поделиться новостью