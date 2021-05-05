У 2 членов делегации Индии, которые приехали в Лондон на встречу министров иностранных дел "Большой семерки", обнаружили COVID-19. Из-за этого все ее представители отправились на самоизоляцию.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар также не будет принимать очного участия во встрече G7 в Лондоне. Причиной является возможное заражение коронавирусом.

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Джайшанкар заявил, что ради безопасности решил провести запланированные встречи в виртуальном формате. Это касается и саммита "Большой семерки".

Вчера (4 мая – 24 канал) вечером я узнал, что, возможно, мог заразиться коронавирусом,

– заявил Джайшанкар.

Обратите внимание! Индия не является членом "Большой семерки", однако ее представителей вместе с делегациями Южной Кореи, Австралии и ЮАР пригласили на саммит.

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