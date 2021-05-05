Делегация Индии покинула саммит G7 из-за заражения COVID-19
У 2 членов делегации Индии, которые приехали в Лондон на встречу министров иностранных дел "Большой семерки", обнаружили COVID-19. Из-за этого все ее представители отправились на самоизоляцию.
Источник:Sky News
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар также не будет принимать очного участия во встрече G7 в Лондоне. Причиной является возможное заражение коронавирусом.
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Джайшанкар заявил, что ради безопасности решил провести запланированные встречи в виртуальном формате. Это касается и саммита "Большой семерки".
Вчера (4 мая – 24 канал) вечером я узнал, что, возможно, мог заразиться коронавирусом,
– заявил Джайшанкар.
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Что этому предшествовало
- В Великобритании в мае 2021 года состоялась первая встреча министров иностранных дел "Большой семерки" от начала пандемии COVID-19.
- Перед началом встречи глава МИД Великобритании Доминик Рааб и госсекретарь США Энтони Блинкен призвали мир объединиться перед вызовами от Китая.
- Стоит заметить, что сейчас в Индии фиксируют вспышку коронавируса. С начала пандемии количество больных уже превысило 20 миллионов. Показатель стремительно увеличивается на фоне дефицита мест в больницах, а также нехватки лекарств и кислорода.
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