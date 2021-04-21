Глава Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу с послами G7. Говорили о ситуации на Донбассе и у границ Украины, а также о ходе переговоров в нормандском формате.

Говорилось о том, что во время последней встречи советников не удалось договориться о возобновлении перемирия. Все из-за позиции России.

Кстати Зеленский поговорил с Генсеком ООН о вакцинации и ситуации на границе