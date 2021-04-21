Ермак поговорил с послами G7 об обострении на Донбассе и обновлении КСУ
Глава Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу с послами G7. Говорили о ситуации на Донбассе и у границ Украины, а также о ходе переговоров в нормандском формате.
Источник:Офис Президента
Говорилось о том, что во время последней встречи советников не удалось договориться о возобновлении перемирия. Все из-за позиции России.
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Обострение на Востоке
- В то же время Ермак рассказал, что 20 апреля, во время заседания рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности почти согласовали текст по мерам поддержки режима прекращения огня. Глава ОП надеется, что удастся найти выход, чтобы при посредничестве СММ ОБСЕ эффективно контролировать нарушение "тишины."
- Политик напомнил, что процесс обмена пленными заблокирован. Несмотря на то, что Украина готова накануне Пасхи отдать 5 человек, ответа с другой стороны нет.
- По словам Ермака, все международное сообщество требует отвода российских войск от украинских границ. Он отметил, что важным является дипломатическое давление со стороны стран G7.
Перезагрузка КСУ
- Ермак сказал, что украинская власть решительно настроена на перезагрузку Конституционного Суда. Собственно, поэтому 20 апреля президент Владимир Зеленский подписал указ о создании конкурсной комиссии для отбора кандидатур на должности судей КСУ по квоте главы государства.
- Ермак обратился к послам, попросив их предложить специалистов по конституционному праву с мировым именем, которые могли бы присоединиться к этой комиссии.
Кроме того, во время встречи поднимали темы создания отдельного от Высшего совета правосудия органа, реформы Службы безопасности Украины и "Укроборонпрома".
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