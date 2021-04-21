Зеленский поговорил с Генсеком ООН о вакцинации и ситуации на границе
Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Говорили о вакцинации, эскалации на Донбассе и Крымской платформе.
Источник:Офис Президента
Политики обменялись мнениями об инициативе Гутерриша относительно разработки глобального плана вакцинации. Зеленский признал, что всеобъемлющая вакцинация – единственный выход из пандемии, хотя и обратил внимание на неравный доступ к вакцинам.
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Детали разговора
Особое внимание уделили ситуации на украинской границе и на оккупированных Россией территориях.
Хочу еще раз выразить поддержку вашему прошлогоднему призыву о прекращении огня на период пандемии COVID-19,
– сказал президент.
Глава государства рассказал о создании Центра противодействия дезинформации и напомнил о Крымской платформе. По словам Зеленского, это вынесет вопрос Крыма на международную повестку дня и запустит процесс деоккупации полуострова.
Президент также отметил важную роль Мониторинговой миссии ООН в отслеживании ситуации на оккупированных территориях.
Последние разговоры Зеленского с мировыми политиками
- Зеленский 21 апреля поговорил с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером о европейской интеграции, контрабанде и российской агрессии.
- 14 апреля украинский президент общался с премьер-министром Японии Йосихиде Сугой. Зеленский также пригласил его на саммит Крымской платформы.
- 6 апреля глава государства провел разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Основной темой была эскалация на Донбассе.
- 2 апреля Зеленскому позвонил президент США Джо Байден. Поднимали темы реформ, напряжения на Донбассе и борьбы с олигархатом.
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