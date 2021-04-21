Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Говорили о вакцинации, эскалации на Донбассе и Крымской платформе.

Политики обменялись мнениями об инициативе Гутерриша относительно разработки глобального плана вакцинации. Зеленский признал, что всеобъемлющая вакцинация – единственный выход из пандемии, хотя и обратил внимание на неравный доступ к вакцинам.

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Детали разговора

Особое внимание уделили ситуации на украинской границе и на оккупированных Россией территориях.

Хочу еще раз выразить поддержку вашему прошлогоднему призыву о прекращении огня на период пандемии COVID-19,

– сказал президент.

Глава государства рассказал о создании Центра противодействия дезинформации и напомнил о Крымской платформе. По словам Зеленского, это вынесет вопрос Крыма на международную повестку дня и запустит процесс деоккупации полуострова.

Президент также отметил важную роль Мониторинговой миссии ООН в отслеживании ситуации на оккупированных территориях.

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