Зеленский уволил 6 послов и представителя Украины в ООН
Владимир Зеленский подписал 7 указов об увольнении дипломатов и представителей в международных организациях. Уволил президент в том числе послов в ОАЭ, Ираке и Бельгии.
Источник:Офис президента
Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины. Их Зеленский подписал 6 апреля.
Перед тем Зеленский подписал закон о выплатах ФОПам в "красных" областях
Кого уволил Зеленский
Отдельными указами президент уволил 6 послов в государствах и одного постоянного представителя Украины при ООН.
- Вадима Вахрушева с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Саудовская Аравия, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Султанате Оман и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Йеменской Республике.
- Андрея Бешту с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Таиланд, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Лаосской Народно-Демократической Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Союз Мьянма.
- Виктора Недопаса с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Ирак.
- Николая Точицкого с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Бельгия, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Великом Герцогстве Люксембург, Представителя Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии.
- Всеволода Ченцова с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Нидерланды и Постоянного представителя Украины при Организации по запрещению химического оружия
- Юрия Полуреза с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Объединенных Арабских Эмиратах, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Бахрейн, Постоянного представителя Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA)
- Юрия Клименко с должности постоянного представителя Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
Впрочем, в этот же день Зеленский подписал один указ о назначении. В соответствии с ним Евгения Филипенко стала постоянной представительницей Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
Назначение Зеленского: коротко о последнем
- 25 февраля, Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову послом в США.
- 1 марта Зеленский назначил Сергея Козыря председателем Херсонской областной государственной администрации.
- И из курьезного: Владимир Зеленский 23 марта сообщил, что увольняет председателя кропивницкой райгосадминистрации "в связи с истечением срока полномочий президента Украины". В сообщении не было уточнено, что полномочия закончились не у него, а у Порошенко, поэтому это веселило сеть.
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