Владимир Зеленский подписал 7 указов об увольнении дипломатов и представителей в международных организациях. Уволил президент в том числе послов в ОАЭ, Ираке и Бельгии.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины. Их Зеленский подписал 6 апреля.

Перед тем Зеленский подписал закон о выплатах ФОПам в "красных" областях

Кого уволил Зеленский

Отдельными указами президент уволил 6 послов в государствах и одного постоянного представителя Украины при ООН.

Вадима Вахрушева с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Саудовская Аравия, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Султанате Оман и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Йеменской Республике.

с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Саудовская Аравия, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Султанате Оман и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Йеменской Республике. Андрея Бешту с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Таиланд, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Лаосской Народно-Демократической Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Союз Мьянма.

с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Таиланд, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Лаосской Народно-Демократической Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Союз Мьянма. Виктора Недопаса с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Ирак.

с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Ирак. Николая Точицкого с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Бельгия, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Великом Герцогстве Люксембург, Представителя Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии.

с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Бельгия, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Великом Герцогстве Люксембург, Представителя Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии. Всеволода Ченцова с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Нидерланды и Постоянного представителя Украины при Организации по запрещению химического оружия

с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Нидерланды и Постоянного представителя Украины при Организации по запрещению химического оружия Юрия Полуреза с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Объединенных Арабских Эмиратах, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Бахрейн, Постоянного представителя Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA)

с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Объединенных Арабских Эмиратах, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Бахрейн, Постоянного представителя Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Юрия Клименко с должности постоянного представителя Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Впрочем, в этот же день Зеленский подписал один указ о назначении. В соответствии с ним Евгения Филипенко стала постоянной представительницей Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Назначение Зеленского: коротко о последнем