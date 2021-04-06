Зеленський звільнив 6 послів і представника України в ООН
Володимир Зеленський підписав 7 указів про звільнення дипломатів і представників у міжнародних організаціях. Звільнив президент зокрема послів в ОАЕ, Іраці та Бельгії.
Джерело:Офіс Президента
Відповідні укази опубліковані на сайті президента України. Їх Зеленський підписав 6 квітня.
Перед тим Зеленський підписав закон про виплати ФОПам у "червоних" областях
Кого звільнив Зеленський
Окремими указами президент звільнив 6 послів у державах і одного постійного представника України при ООН.
- Вадима Вахрушева з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Саудівська Аравія, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Султанаті Оман та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Єменській Республіці.
- Андрія Бешту з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Таїланд, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Лаоській Народно-Демократичній Республіці, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Союз М'янма.
- Віктора Недопаса з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Ірак.
- Миколу Точицького з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Бельгія, Надзвичайного і Повноважного Посла України у Великому Герцогстві Люксембург, Представника України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії.
- Всеволода Ченцова з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Нідерланди та Постійного представника України при Організації по забороні хімічної зброї
- Юрія Полуреза з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Об'єднаних Арабських Еміратах, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Бахрейн, Постійного представника України при Міжнародному агентстві з відновлювальних джерел енергії (IRENA)
- Юрія Клименка з посади Постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.
Втім, цього ж дня Зеленський підписав один указ про призначення. За ним Євгенія Філіпенко стала Постійною представницею України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.
Призначення Зеленського: коротко про останнє
- 25 лютого, Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову пані послом у США.
- 1 березня Зеленський призначив Сергія Козиря головою Херсонської обласної державної адміністрації.
- І з курйозного: Володимир Зеленський 23 березня повідомив, що звільняє голову Кропивницької райдержадміністрації "у зв'язку з закінченням строку повноважень президента України". У повідомленні не було уточнено, що повноваження закінчилися не у нього, а у Порошенка, тому це звеселило мережу.
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