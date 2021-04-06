Володимир Зеленський підписав 7 указів про звільнення дипломатів і представників у міжнародних організаціях. Звільнив президент зокрема послів в ОАЕ, Іраці та Бельгії.

Відповідні укази опубліковані на сайті президента України. Їх Зеленський підписав 6 квітня.

Перед тим Зеленський підписав закон про виплати ФОПам у "червоних" областях

Кого звільнив Зеленський

Окремими указами президент звільнив 6 послів у державах і одного постійного представника України при ООН.

Вадима Вахрушева з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Саудівська Аравія, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Султанаті Оман та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Єменській Республіці.

з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Саудівська Аравія, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Султанаті Оман та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Єменській Республіці. Андрія Бешту з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Таїланд, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Лаоській Народно-Демократичній Республіці, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Союз М'янма.

з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Таїланд, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Лаоській Народно-Демократичній Республіці, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Союз М'янма. Віктора Недопаса з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Ірак.

з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Ірак. Миколу Точицького з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Бельгія, Надзвичайного і Повноважного Посла України у Великому Герцогстві Люксембург, Представника України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії.

з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Бельгія, Надзвичайного і Повноважного Посла України у Великому Герцогстві Люксембург, Представника України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії. Всеволода Ченцова з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Нідерланди та Постійного представника України при Організації по забороні хімічної зброї

з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Нідерланди та Постійного представника України при Організації по забороні хімічної зброї Юрія Полуреза з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Об'єднаних Арабських Еміратах, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Бахрейн, Постійного представника України при Міжнародному агентстві з відновлювальних джерел енергії (IRENA)

з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Об'єднаних Арабських Еміратах, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Бахрейн, Постійного представника України при Міжнародному агентстві з відновлювальних джерел енергії (IRENA) Юрія Клименка з посади Постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Втім, цього ж дня Зеленський підписав один указ про призначення. За ним Євгенія Філіпенко стала Постійною представницею України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Призначення Зеленського: коротко про останнє