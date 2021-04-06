Володимир Зеленський 6 квітня підписав закон про компенсації бізнесу і найманим працівникам, які зареєстровані в областях червоної карантинної зони. Відповідно до нього, підприємці зможуть отримати 8 тисяч гривень підтримки від держави.

Документ глава держави ініціював для підтримки малого бізнесу та людей, які залучені до нього, в умовах посилення карантину. Раніше за нього вже проголосувала Верховна Рада.

Читайте також Виплати ФОПам по 8 000 гривень почнуться за кілька тижнів, – Федоров

Зеленський підписав закон про виплати ФОПам

Відповідно до закону, фізичні особи – підприємці та наймані працівники, які були змушені припинити свою діяльність через карантинні обмеження у червоних карантинних зонах, отримають від держави одноразову матеріальну виплату в розмірі 8 тисяч гривень.

Окрім гарантованої державою допомоги, ФОПи та працівники зможуть додатково отримати гроші з місцевих бюджетів, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення.

Для отримання виплати потрібно зареєструватися через додаток або Єдиний портал державних послуг "Дія".

Документ набуде чинності з дня, наступного за його опублікуванням.

Що відомо про попередню підтримку ФОПів