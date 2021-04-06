Зеленский подписал закон о выплатах ФЛП в "красных" областях
Владимир Зеленский 6 апреля подписал закон о компенсациях бизнесу и наемным работникам, которые зарегистрированы в областях красной карантинной зоны. Согласно ему, предприниматели смогут получить 8 тысяч гривен поддержки от государства.
Источник:Офис президента
Документ глава государства инициировал для поддержки малого бизнеса и людей, которые привлечены к нему, в условиях ужесточения карантина. Ранее за него уже проголосовала Верховная Рада.
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Зеленский подписал закон о выплатах ФЛП
Согласно закону, физические лица-предприниматели и наемные работники, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантинных ограничений в красных карантинных зонах, получат от государства единовременную материальную выплату в размере 8 тысяч гривен.
Кроме гарантированной государством помощи, ФЛП и работники смогут дополнительно получить деньги из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.
Для получения выплаты нужно зарегистрироваться через приложение или Единый портал государственных услуг "Дія".
Документ вступит в силу со дня, следующего за его опубликованием.
Что известно о предварительной поддержке ФЛП
- В декабре 2020 года Рада уже принимала законопроект о выплатах ФЛП, бизнес которых пострадал от введения карантина.
- Уже в январе предприниматели получили по 8 тысяч гривен финансовой помощи.
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