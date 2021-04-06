Владимир Зеленский 6 апреля подписал закон о компенсациях бизнесу и наемным работникам, которые зарегистрированы в областях красной карантинной зоны. Согласно ему, предприниматели смогут получить 8 тысяч гривен поддержки от государства.

Документ глава государства инициировал для поддержки малого бизнеса и людей, которые привлечены к нему, в условиях ужесточения карантина. Ранее за него уже проголосовала Верховная Рада.

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Зеленский подписал закон о выплатах ФЛП

Согласно закону, физические лица-предприниматели и наемные работники, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантинных ограничений в красных карантинных зонах, получат от государства единовременную материальную выплату в размере 8 тысяч гривен.

Кроме гарантированной государством помощи, ФЛП и работники смогут дополнительно получить деньги из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.

Для получения выплаты нужно зарегистрироваться через приложение или Единый портал государственных услуг "Дія".

Документ вступит в силу со дня, следующего за его опубликованием.

Что известно о предварительной поддержке ФЛП