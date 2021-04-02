В разговоре с Байденом Зеленский заверил, что будет бороться с олигархами
Владимир Зеленский во время разговора с Джо Байденом заверил, что будет бороться с олигархами. Вместе с тем президент рассказал о реформах, которые внедряются в нашем государстве.
Источник:Офис Президента
Глава государства заявил, что политика Украины направлена на системную деолигархизацию. Он отметил, важность этой борьбы.
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Реформы в Украине
Владимир Зеленский подробно остановился на реформах, которые внедряются в Украине, в частности:
- отметил развитие независимой антикоррупционной инфраструктуры;
- проинформировал о внедрении земельной реформы и реформе судопроизводства;
- рассказал о реформировании Конституционного суда.
Глава США Джо Байден выразил убеждение, что успех Украины станет успехом всего Европейского континента, и подчеркнул неизменную поддержку нашего государства со стороны Соединенных Штатов.
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