Владимир Зеленский во время разговора с Джо Байденом заверил, что будет бороться с олигархами. Вместе с тем президент рассказал о реформах, которые внедряются в нашем государстве.

Глава государства заявил, что политика Украины направлена ​​на системную деолигархизацию. Он отметил, важность этой борьбы.

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Реформы в Украине

Владимир Зеленский подробно остановился на реформах, которые внедряются в Украине, в частности:

отметил развитие независимой антикоррупционной инфраструктуры;

проинформировал о внедрении земельной реформы и реформе судопроизводства;

рассказал о реформировании Конституционного суда.

Глава США Джо Байден выразил убеждение, что успех Украины станет успехом всего Европейского континента, и подчеркнул неизменную поддержку нашего государства со стороны Соединенных Штатов.

Обратите внимание! Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что разговор между Джо Байденом и Владимиром Зеленским инициировал Белый дом.