У розмові з Байденом Зеленський запевнив, що боротиметься з олігархами
Володимир Зеленський під час розмови з Джо Байденом запевнив, що боротиметься з олігархами. Водночас президент розповів про реформи, які впроваджуються у нашій державі.
Джерело:Офіс Президента
Глава держави заявив, що політика України спрямована на системну деолігархізацію. Він наголосив, на важливості цієї боротьби.
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Реформи в Україні
Володимир Зеленський детально зупинився на реформах, які впроваджуються в Україні, зокрема:
- відзначив розбудову незалежної антикорупційної інфраструктури;
- поінформував про впровадження земельної реформи та реформу судочинства;
- розповів про реформування Конституційного суду.
Очільник США Джо Байден висловив переконання, що успіх України стане успіхом усього Європейського континенту, і наголосив на незмінній підтримці нашої держави з боку Сполучених Штатів.
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