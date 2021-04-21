Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером. Они говорили о европейской интеграции, контрабанде и российской агрессии.

Глава словацкого правительства, прежде всего, выразил свою обеспокоенность накоплением российских войск у украинских границ. Он заверил в твердой поддержке Словакии суверенитета и территориальной целостности Украины.

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О чем говорили во время разговора

Кроме этого, пообщались о сотрудничестве Европейского Союза и Украины. В частности Зеленский выразил надежду на дальнейшее взаимодействие со Словакией в сфере европейской интеграции.

Транспорт и приграничное сотрудничество

Собеседники обсудили вопросы транспорта и приграничного сотрудничества. Президент Украины заявил, что государство заинтересовано в скорейшем восстановлении полноценной работы международного аэропорта "Ужгород".

Надеюсь, что уже скоро мы сможем восстановить полноценную работу аэропорта,

– отметил Зеленский.

Справка. Международный аэропорт "Ужгород" уникален тем, что самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии.

Пограничный и таможенный контроль

Также поговорили о налаживании совместного пограничного и таможенного контроля со Словакией. По мнению главы Украины, это поможет в борьбе с контрабандой.

Зеленский отметил положительную динамику в уменьшении очередей на украинско-словацкой границе. "Прошу вашего содействия в ускорении заключения соглашения о совместном погранично-таможенном контроле на границе между нашими странами", – сказал глава Украины.

Во время разговора Зеленский пригласил премьера Словакии посетить Украину, чтобы обсудить экономическое сотрудничество и наладить сотрудничество между странами.