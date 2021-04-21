Зеленський поговорив телефоном з прем'єром Словаччини: про що розмовляли
Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із прем'єр-міністром Словаччини Едуардом Хегером. Вони розмовляли про європейську інтеграцію, контрабанду та російську агресію.
Джерело:Офіс Президента
Очільник словацького уряду, перш за все, висловив свою стурбованість накопиченням російських військ біля українських кордонів. Він запевнив у твердій підтримці Словаччини суверенітету і територіальної цілісності України.
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Про що говорили під час розмови
Окрім цього, поспілкувались щодо співпраці Європейського Союзу та України. Зокрема Зеленський висловив сподівання щодо подальшої взаємодії зі Словаччиною у сфері європейської інтеграції.
Транспорт і прикордонне співробітництво
Співрозмовники обговорили питання щодо транспорту та прикордонного співробітництва. Президент України заявив, що держава зацікавлена у якомога швидшому відновленні повноцінної роботи міжнародного аеропорту "Ужгород".
Сподіваюся, що вже скоро ми зможемо відновити повноцінну роботу аеропорту,
– наголосив Зеленський.
Прикордонний і митний контроль
Також поговорили про налагодження спільного прикордонного і митного контролю зі Словаччиною. На думку глави України, це допоможе в боротьбі з контрабандою.
Зеленський відзначив позитивну динаміку у зменшенні черг на українсько-словацькому кордоні. "Прошу вашого сприяння у прискоренні укладення угоди про спільний прикордонно-митний контроль на кордоні між нашими країнами", – сказав очільник України.
Під час розмови Зеленський запросив прем'єра Словаччини відвідати України, щоб обговорити економічне співробітництво і налагодити співпрацю між країнами.
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