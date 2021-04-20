Владимир Зеленский подписал указ о создании конкурсной комиссии для отбора кандидатур на должности судей Конституционного суда по квоте главы государства.

Согласно документу, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак должен в десятидневный срок внести предложения по персональному составу этой конкурсной комиссии.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №167/2021 "О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает Президент Украины,

– говорится в сообщении.

Стоит отметить, что этим указом глава государства Владимир Зеленский отменил указ №306 "О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает Президент Украины", который подписал Петр Порошенко 4 октября 2017 года.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский заявил, что перезагрузка КСУ, который пытается препятствовать реформам в Украине, еще не произошла. Тем не менее, шаги, предпринятые в этом направлении, являются правильными.

Реформа Конституционного суда: кратко