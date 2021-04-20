Зеленский образовал конкурсную комиссию для отбора кандидатур на должности судей КСУ
Владимир Зеленский подписал указ о создании конкурсной комиссии для отбора кандидатур на должности судей Конституционного суда по квоте главы государства.
Источник:Офис Президента
Согласно документу, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак должен в десятидневный срок внести предложения по персональному составу этой конкурсной комиссии.
Читайте также Рада изменила требования к назначению судьи КСУ: какие они теперь
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №167/2021 "О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает Президент Украины,
– говорится в сообщении.
Стоит отметить, что этим указом глава государства Владимир Зеленский отменил указ №306 "О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает Президент Украины", который подписал Петр Порошенко 4 октября 2017 года.
Реформа Конституционного суда: кратко
- Нардепы 15 апреля поддержали за основу законопроект, который предусматривает реформу КСУ. Во время его доработки приняли во внимание выводы Венецианской комиссии.
- Там, в частности, говорится о возможности заявления отвода отдельных судей. Это может произойти, если решение поддержат не менее 10 судей.
- Чтобы обеспечить прозрачность, предусмотрено также, что Конституционный Суд будет рассматривать дела преимущественно в форме устного производства.
Поделиться новостью