Володимир Зеленський підписав указ про створення конкурсної комісії для відбору кандидатур на посади суддів Конституційного суду за квотою глави держави.

Згідно з документом, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак має у десятиденний термін внести пропозиції щодо персонального складу цієї конкурсної комісії.

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ №167/2021 "Про конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України щодо осіб, яких призначає Президент України,

– йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що цим указом глава держави Володимир Зеленський скасував указ №306 "Про конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України щодо осіб, яких призначає Президент України", який підписав Петро Порошенко 4 жовтня 2017 року.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський заявив, що перезавантаження КСУ, який намагається перешкоджати реформам в Україні, ще не відбулося. Проте, кроки, здійснені у цьому напрямку, є правильними.

Реформа Конституційного суду: коротко