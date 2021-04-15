Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт, який передбачає реформу Конституційного Суду. Документ переробили під висновки Венеціанської комісії.

За законопроєкт №4533 проголосували 238 нардепів. Проти – 4, утримались – 77. До теми Реформа КСУ: Венеціанська комісія надала висновок щодо закону Що передбачає законопроєкт Збільшення суддівського кворуму не відбулося – лишили норму про схвалення рішення 10 голосами суддів, а не 12, як пропонувалося.

Кворум суддів залишиться так само на рівні 12.

У проєкті зазначена можливість заявлення відводу окремих суддів. За це мають проголосувати не менше 10 суддів.

Крім того, передбачено, що КСУ розглядатиме справи переважно у формі усного провадження . Це забезпечить прозорість.

. Це забезпечить прозорість. На формування порядку денного КСУ зможе впливати не лише голова, а й самі судді.

Розподіл справ між суддями відбуватиметься автоматизовано. Висновок Венеційської комісії Раніше Венеційська комісія позитивно оцінила проєкт №4533. Однак надали свої пропозиції щодо його доопрацювання. Це стосувалось запровадження градації видів дисциплінарних стягнень для суддів КСУ, конкурсного відбору, можливості перегляду рішень КСУ тощо. Зверніть увагу! 28 січня Рада відправила на повторне перше читання законопроєкт для збільшення мінімального кворуму суддів. Потім профільний комітет рекомендував парламенту ухвалити проєкт за основу.