Рада попередньо підтримала реформу Конституційного Суду
Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт, який передбачає реформу Конституційного Суду. Документ переробили під висновки Венеціанської комісії.
Джерело:24 канал
За законопроєкт №4533 проголосували 238 нардепів. Проти – 4, утримались – 77.
До теми Реформа КСУ: Венеціанська комісія надала висновок щодо закону
Що передбачає законопроєкт
- Збільшення суддівського кворуму не відбулося – лишили норму про схвалення рішення 10 голосами суддів, а не 12, як пропонувалося.
- Кворум суддів залишиться так само на рівні 12.
- У проєкті зазначена можливість заявлення відводу окремих суддів. За це мають проголосувати не менше 10 суддів.
- Крім того, передбачено, що КСУ розглядатиме справи переважно у формі усного провадження. Це забезпечить прозорість.
- На формування порядку денного КСУ зможе впливати не лише голова, а й самі судді.
- Розподіл справ між суддями відбуватиметься автоматизовано.
Висновок Венеційської комісії
Раніше Венеційська комісія позитивно оцінила проєкт №4533. Однак надали свої пропозиції щодо його доопрацювання. Це стосувалось запровадження градації видів дисциплінарних стягнень для суддів КСУ, конкурсного відбору, можливості перегляду рішень КСУ тощо.
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