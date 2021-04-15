Верховная Рада поддержала за основу законопроект, который предусматривает реформу Конституционного суда. Основным изменением является то, что КСУ сможет принимать решение двумя третями от своего состава.

За законопроект №4533 проголосовали 238 нардепов. Против – 4, воздержались – 77. К теме Реформа КСУ: Венецианская комиссия предоставила заключение по закону Что предусматривает законопроект Увеличение судейского кворума не произошло – оставили норму об одобрении решения 10 голосами судей, а не 12, как предлагалось.

Кворум судей останется так же на уровне 12.

В проекте указана возможность заявления отвода отдельных судей. За это должны проголосовать не менее 10 судей.

Кроме того, предусмотрено, что КСУ будет рассматривать дела преимущественно в форме устного производства. Это обеспечит прозрачность.

На формирование повестки дня КСУ сможет влиять не только глава, но и сами судьи.

Распределение дел между судьями будет происходить автоматизировано. Заключение Венецианской комиссии Ранее Венецианская комиссия положительно оценила проект №4533. Однако предоставили свои предложения по его доработке. Это касалось введения градации видов дисциплинарных взысканий для судей КСУ, конкурсного отбора, возможности пересмотра решений КСУ и тому подобное. Обратите внимание! 28 января Рада отправила на повторное первое чтение законопроект для увеличения минимального кворума судей. Затем профильный комитет порекомендовал парламенту принять проект за основу.