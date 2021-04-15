Рада предварительно поддержала реформу Конституционного суда
Верховная Рада поддержала за основу законопроект, который предусматривает реформу Конституционного суда. Основным изменением является то, что КСУ сможет принимать решение двумя третями от своего состава.
За законопроект №4533 проголосовали 238 нардепов. Против – 4, воздержались – 77.
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Что предусматривает законопроект
- Увеличение судейского кворума не произошло – оставили норму об одобрении решения 10 голосами судей, а не 12, как предлагалось.
- Кворум судей останется так же на уровне 12.
- В проекте указана возможность заявления отвода отдельных судей. За это должны проголосовать не менее 10 судей.
- Кроме того, предусмотрено, что КСУ будет рассматривать дела преимущественно в форме устного производства. Это обеспечит прозрачность.
- На формирование повестки дня КСУ сможет влиять не только глава, но и сами судьи.
- Распределение дел между судьями будет происходить автоматизировано.
Заключение Венецианской комиссии
Ранее Венецианская комиссия положительно оценила проект №4533. Однако предоставили свои предложения по его доработке. Это касалось введения градации видов дисциплинарных взысканий для судей КСУ, конкурсного отбора, возможности пересмотра решений КСУ и тому подобное.
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