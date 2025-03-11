За эти сутки было ликвидировано 1300 оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери врага по состоянию на 11 марта

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери врага составили:

личного состава – 887 620 (+1300),

танков – 10 303 (+11),

боевых бронированных машин – 21 423 (+23),

артиллерийских систем – 24 346 (+75),

РСЗО – 1 313 (+2),

средств ПВО – 1 103 (+1),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 28 801 (+198),

крылатых ракет – 3 121 (+1),

кораблей и катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 40 205 (+134),

специальной техники – 3 775 (+2).



Потери россиян по состоянию на 11 марта / Инфографика Генштаба

Напомним, украинский МиГ-29 уничтожил ангар с российской техникой и личным составом в населенном пункте Теткино в Курской области. Там хранились несколько БТР и ББМ.