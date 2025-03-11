За эти сутки было ликвидировано 1300 оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какие потери врага по состоянию на 11 марта
С начала полномасштабного вторжения в Украину потери врага составили:
- личного состава – 887 620 (+1300),
- танков – 10 303 (+11),
- боевых бронированных машин – 21 423 (+23),
- артиллерийских систем – 24 346 (+75),
- РСЗО – 1 313 (+2),
- средств ПВО – 1 103 (+1),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 28 801 (+198),
- крылатых ракет – 3 121 (+1),
- кораблей и катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 40 205 (+134),
- специальной техники – 3 775 (+2).
Потери россиян по состоянию на 11 марта / Инфографика Генштаба
Напомним, украинский МиГ-29 уничтожил ангар с российской техникой и личным составом в населенном пункте Теткино в Курской области. Там хранились несколько БТР и ББМ.