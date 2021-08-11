Жарче всего будет 15 августа. Столбики термометров поднимутся до 30 градусов выше нуля.

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Прогноз погоды на 11 – 15 августа

В среду, 11 августа, на Львовщине будет непостоянно облачно. Утром и днем, вероятно, будет падать кратковременный грозовой дождь.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Днем температура составит 25-27 градусов тепла.



Прогноз погоды на Львовщине на 11 августа / Данные Укргидрометцентра

В четверг, 12 августа, в области прогнозируют переменную облачность. В течение дня существенных осадков не будет.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 3 – 8 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 14 до 16 градусов тепла, а днем – от 25 до 27 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на Львовщине на 12 августа / Данные Укргидрометцентра

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В пятницу, 13 августа, на Львовщине также будет непостоянно облачно. Осадков не прогнозируют.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный со скоростью 3 – 8 метров в секунду. Температура ночью составит 14 – 16 градусов выше нуля, а днем – 25 – 27 градусов тепла.



Прогноз погоды на Львовщине на 13 августа / Данные Укргидрометцентра

В субботу, 14 августа, в области ожидают переменную облачность. Осадков не прогнозируют. Ветер – переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 10 до 12 градусов тепла, а днем – от 24 до 26 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на Львовщине на 14 августа / Данные Укргидрометцентра

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В воскресенье, 15 августа, на Львовщине снова будет непостоянно облачно. Осадков не прогнозируют. Ветер – переменных направлений со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью составит 13 – 15 градусов выше нуля, а днем – 26 – 28 градусов тепла.



Прогноз погоды на Львовщине на 15 августа / Данные Укргидрометцентра