Львівська поліція розшукує озброєних чоловіків, які застрелили таксиста

У Львові 27 серпня двоє озброєних чоловіків застрелили водія таксі. Правоохоронці намагаються розшукати нападників.

Інцидент трапився о 10:39 на вулиці Стуса. Поранений чоловік самотужки зміг попросити про допомогу, однак невдовзі помер.

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Двоє чоловіків застрелили таксиста

О 10:40 поліцейським надійшло повідомлення про те, що хвилину тому біля будинку №47 на вулиці Стуса поранили чоловіка.

Заявниця повідомила, що в ресторан "Форес" зайшов поранений чоловік, який сказав, що він – водій таксі й що невідомі особи у нього стріляли зі зброї,

– повідомили у поліції.

У чоловіка була кровотеча. Медики швидкої терміново відвезли його у лікарню. Однак, попри зусилля лікарів, поранений водій помер.



Напад трапився на вулиці Стуса / Фото "Варта 1"

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Правоохоронці шукають нападників

За інформацією ZAXID.NET, таксиста вбили не з метою пограбування, адже усі його речі та гроші були на місці. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "умисне вбивство". Зловмисникам загрожує від 7 до 15 років у в'язниці.

Поліція підозрює у злочині двох чоловіків:

Перший нападник мав середню тілобудову та зріст 175 сантиметрів. Він був одягнений у чорну кепку, червону коротку куртку та чорні штани (можливо, спортивні). В руках зловмисник мав смугасті китайські сумки.

Другий нападник мав зріст 180 – 185 сантиметрів та міцну тілобудову. Був одягнений у блейзер темного кольору.

Правоохоронці закликають допомогти знайти зловмисників. Усіх очевидців інциденту або тих, хто бачив схожих чоловіків, просять повідомити за телефоном 096 755 18 09 або 102.



Постраждалий помер у лікарні / Фото "Варта 1"



Поліція шукає зловмисників / Фото Ігоря Зінкевича