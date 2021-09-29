Львівські лікарі успішно прооперували жінку з надзвичайно рідкісним захворюванням

У 38-річної жительки Рівненщини діагностували адвентиційну кісту стегнової вени. Це доволі рідкісне захворювання – за останні 70 років у всьому світі зафіксували лише 20 випадків.

Жінці потрібно було провести вкрай складну та ризиковану операцію. Львівським лікарям вдалося врятувати пацієнтці життя.

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У жінки діагностували рідкісне захворювання

До спеціалістів Центру серця та судин звернулась 38-річна жителька Рівненської області. Два місяці тому жінці діагностували тромбоз глибоких вен правої нижньої кінцівки, який викликав утвір у паховій ділянці. Новоутворення виявили під час діагностичної лапароскопії. Воно щільно зросталося зі стегновими судинами.

Тоді медики обстежили пацієнтку методом МРТ. Після цього у лікарів виникла підозра на рідкісне захворювання – кісту каналу Нука. Після повторного огляду вже у Львові медики відділення судинної хірургії розцінили утвір не як кісту каналу Нука, а як вкрай рідкісну адвентиційну кісту стегнової вени. Вона розвинулася зі стінки самої судини

Згідно з міжнародними науковими працями, за останні 70 років у всьому світі зафіксували лише 20 випадків цього захворювання. Львівським судинним хірургам довелось зіткнутися з ще одним.



У пацієнтки діагностували рідкісну кісту / Фото КЛШМД

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Жінці провели ризиковану операцію

Пацієнтці необхідно було якомога швидше провести операцію. Однак вона була вкрай складною та ризикованою через щільність з'єднання стінки кісти та стегнової вени. Втручання вимагало ювелірної точності рухів, інакше – можна було пошкодити судину.

Хірурги вирішили боротись за здоров'я та життя молодої жінка та провели операцію. Післяопераційний період пройшов без ускладнень,

– розповіли у лікарні.

Наразі пацієнтку ще чекають планові огляди, щоб оцінити віддалені результати операції. Жінка вже повернулась додому на ‘Рівненщину.

Спеціалісти відділення судинної хірургії Центру серця та судин надають кваліфіковану допомогу при всьому спектрі судинних захворювань. Зокрема, при новоутворах, що вражають магістральні судини та вроджені артеріовенозні мальформації.



Жінці провели складну операцію / Фото КЛШМД



Пацієнтка вже повернулась додому / Фото КЛШМД