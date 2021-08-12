На львівських смітниках з'являються QR-коди: для чого вони потрібні – фото

У Львові 12 серпня на смітниках почали з'являтись наліпки з QR-кодами. Завдяки ним містяни зможуть самотужки контролювати, коли вивезуть сміття та повідомити відповідні служби, якщо контейнери будуть переповненими.

Наліпки поки розклеюють у Галицькому районі. Згодом їх розмістять на всіх сміттєвих майданчиках міста.

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На львівських смітниках з'явились QR-коди

Для того, щоб львів'яни могли контролювати вивіз сміття, 12 серпня на контейнерах почали розміщувати наліпки з QR-кодами та ID-номерами. Відсканувавши QR-код, користувач перейде за посиланням у чатбот. Там він зможе дізнатись детальнішу інформацію про конкретний майданчик – його адресу, власника, графік забору сміття та телефон перевізника. Окрім цього, за допомогою чат-боту можна проінформувати відповідні служби, якщо контейнер буде переповненим.



На сміттєвих контейнерах з'явились наліпки з QR-кодами / Фото Олександра Мазуренка

Виконувач обов'язків директора департаменту з питань поводження з відходами ЛМР Зіновій Гладун розповів, що у Львові робота із забезпечення якісного очищення від відходів триває давно. У місті провели інвентаризацію усіх контейнерних майданчиків. Наразі тут є 1315 локацій, де розміщені сміттєві контейнери. Усіх їх ввели в єдину систему реєстрації та обліку, щоб контролювати забір сміття.

За допомогою GPS-трекерів, розміщених на сміттєвозах, ми маємо можливість відстежувати рух кожної машини – час заїзду і виїзду з майданчика, переміщення по місту,

– додав Гладун.

Щоб краще контролювати вивезення відходів, у Львові вирішили залучити до цього самих містян.

"Тепер мешканець за допомогою смартфона може зайти у чат-бот, щоб отримати всю інформацію про майданчик, хто його обслуговує і графік забору сміття, а також телефони для належного реагування, в разі потреби", – підсумував посадовець.

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Львів'яни можуть дізнатись усю інформацію про майданчик / Фото Олександра Мазуренка

Як користуватись чат-ботом

Начальниця управління інформаційних технологій ЛМР Олена Гунько розповіла, що всю інформацію про обслуговування сміттєвого майданчика можна дізнатись у чат-боті City Helper Bot. Також там є швидкі кнопки із контактами Гарячої лінії міста, департаменту з питань поводження з відходами ЛМР та перевізника сміття. Якщо людина не задоволена станом або якістю обслуговування контейнерів, вона може легко повідомити про це відповідні служби. Користуватись чат-ботом надзвичайно просто:

В головному меню City Helper Bot потрібно обрати категорію "Благоустрій та інфраструктура", а після цього – пункт "Контейнери для сміття".

Виконуючи підказки чат-бота, потрібно ввести ідентифікатор майданчика – ID-номер на інформаційній таблиці на контейнері.

У відповідь користувач отримає інформацію про контейнерний майданчик.

"Також пошук можна здійснювати, поділившись своєю геолокацією та відповідно дізнатись інформацію про декілька майданчиків, які розміщені поблизу", – пояснила Гунько.

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У чат-боті є контакти перевізника сміття / Фото Олександра Мазуренка

Наліпки розклеять в усіх районах Львова

Зараз наліпки із QR-кодами та ID-номерами контейнерних майданчиків розклеюють у Галицькому районі. Їх розмістять на майданчиках ЛКП, ОСББ, ЖБК та УК. Загалом спочатку наклеять 60 наліпок. Усі ці майданчики обслуговує ТОВ "Грінера Україна".

Заступник директора компанії Тарас Колодій зазначив, що встановлення цієї програми дасть можливість перевізникам сміття оперативно і чітко реагувати на звернення. Також це дозволить уникнути перенакопичення відходів.

Наразі ми обслуговуємо близько 500 локацій, і до нас часто звертаються мешканці, вказуючи суміжну вулицю, де знаходиться не наш майданчик. Але ми це дізнаємося, коли наші представники виїжджають на місце,

– додав посадовець.

Тож зараз, коли людина називатиме номер локації, працівники розумітимуть, чий це майданчик, і швидко реагуватимуть на звернення.

Наліпки з QR-кодами та ID-номерами розмістять у таких районах:

у Франківському районі – 260 наліпок;

Залізничному – 181;

Личаківському – 125;

Сихівському – 368;

Шевченківському – 248.

Для пришвидшення роботи планують також залучити районні адміністрації. Наліпки на усіх сміттєвих майданчиках міста планують розмістити до вересня.

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Наліпки наклеять на сміттєві контейнери усіх районів / Фото Олександра Мазуренка