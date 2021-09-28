Діти – дітям: львів’ян запрошують на благодійний Гаражний розпродаж, аби врятувати життя малюків

Благодійний "Гаражний розпродаж" від "СвітЛички" відбудеться 2 жовтня з 11 до 17 години у парку "Горіховий гай". Усі виручені кошти від заходу будуть скеровані на придбання портативного апарату УЗД для відділення анестезіології та інтенсивної терапії №2 у Міській дитячій лікарні міста Львова.

Львів’яни та гості міста можуть долучитися, щоб допомогти врятувати життя малюків. Вартість апарату – 60 тисяч гривень. Про це нам повідомив "Інноваційний дитячий простір СвітЛичка".

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Портативний апарат для ультразвукової діагностики допомагає у ранній та прицільній діагностиці, зокрема, патологій грудної та черевної порожнини, серця, судин. Його використовують також для проведення регіональних методів анестезії,

– ділиться Андрій Фуртак, лікар-анестезіолог Львівської міської дитячої лікарні на Орлика.

Андрій Фуртак також доповнив: "Метод невідкладного приліжкового УЗД зараз широко застосовують та поширюють в клініках розвинених країн. Ми мріємо, що його можна буде використовувати і у Львові для порятунку важкохворих діток. Цей апарат зможе допомогти провести ранню діагностику та врятувати життя діткам".

Ярмарок

На гостей заходу чекає ярмарок, де вони зможуть придбати різноманітні ексклюзивні, цікаві та корисні речі за спеціальними цінами:

коралі від відомої співачки Соломії Чубай;

книгу з автографом владики Бориса Ґудзяка;

бананки та рюкзаки від ІТ-компанії;

лот на звукозапис у Jazz School Lviv;

ніч в одному з унікальних львівських готелів тощо.

А ще на "Гаражному розпродажі" батьки зможуть купити "новий" самокат дитині, а також суттєво оновити власний гардероб! На вас також чекає багато не менш цікавих лотів, які власними руками виготовили діти.

Розважальна програма

Окрім того, наставниці зі "СвітЛички" підготували цікаву розважальну програму для усіх діток, які завітають на ярмарок:

майстерки;

ігри;

танці;

нові знайомства.

Також під час ярмарку частуватимуть смаколиками такі компанії як:

"Сова – страви на мангалі";

"!FEST кейтеринг";

"Кримська перепічка".

Також відбудеться показ мод від дизайнерки Оксани Сокол.

Діти запрошують на "Гаражний розпродаж" / Фото "Інноваційного дитячого простору СвітЛичка"

Мета "Гаражного розпродажу" від "СвітЛички"

Саме тому батьки, діти та друзі "СвітЛички" об'єдналися заради спільної та благородної мети – розповісти та показати дітям, що таке благодійність і як кожен, докладаючи зусилля, може творити добро, ділячись власними речима, роблячи екообмін дитячим транспортом, іграшками, чи витягнувши зі своєї скрині унікальні скарби. Під гаслом розпродажу "Діти – дітям" та "Сіємо добро разом" до участі у благодійній ініціативі уже вдалося залучити чимало людей. Тож, організатори сподіваються, що багато львів’ян відвідає захід і зробить свій внесок у придбання такого потрібного портативного апарату.

Що надихнуло на створення "Гаражного розпродажу" від "СвітЛички"

Ідея зробити "Гаражний розпродаж" від "СвітЛички" виникла після Різдва, коли ми колядували з нашим вертепом і назбирали кошти на лікування дівчинці, яка тоді лежала в лікарні, а її родина потребувала фінансової допомоги", – ділиться Наталя Смуток, інціаторка заходу, засновниця "Інноваційного дитячого простору СвітЛичка".

Це неймовірний дар – творити спільне добро заради порятунку життя. Маємо віру, що маленькими кроками і щоденними нашими діями ми потроху змінюємо світ на краще,

– доповнює Наталя Смуток.

Вхід на "Гаражний розпродаж" вільний.