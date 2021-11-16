Львів'янина засудили до 4 років в'язниці за напад із гомофобних мотивів

Наприкінці липня у центрі Львова напали на поета Сергія Савіна і вуличного музиканта Максима Вербу. Одного із зловмисників засудили до 4 років за ґратами.

Вербі та Савіну розпилили в обличчя перцевий балончик, побили та обікрали. Злочин трапився з гомофобних мотивів.

До теми У центрі Львова побили та пограбували поета з Києва та місцевого вуличного музиканта

Нападника засудили до 4 років у в'язниці

Галицький районний суд виніс вирок львів'янину, який напав на поета Сергія Савіна та музиканта Максима Вербу. За інформацією ГО "Інсайт", що займається психологічною та юридичною підтримкою ЛГБТ-спільноти, судове засідання відбулося 15 листопада.

ГО "Інсайт" домоглася першого реального строку за злочин на ґрунті ненависті у справі з гомофобним нападом у Львові! Те, що сьогодні сталося – значна та важлива подія для усіх нас! Суд призначив реальний, а не умовний термін для злочинця за гомофобний напад!,

– мовиться у повідомленні.

Суддя Віктор Романюк врахував попередню судимість нападника з невідбутим покаранням. За хуліганство з гомофобним мотивом чоловіка засудили до позбавлення волі терміном на 4 роки та 1 місяць. Судове засідання відбувалося у відкритому режимі.

"Дякуємо нашій адвокатці Оксані Гузь за ведення справи та за те, що гомофобний мотив злочину не був проігнорований судом", – зазначили в ГО "Інсайт".

Адвокатка постраждалого Оксана Гузь розповіла, що нападник отримав 4 роки та 1 місяць позбавлення волі, що включає і попереднє невідбуте покарання. За українським законодавством, цей вирок ще можна оскаржити протягом 30 днів. Окрім цього, Гузь зауважила, що нападник повністю визнав свою вину.

Це вже другий вирок у цій справі. Один із нападників вже отримав 4 роки умовного терміну. Пізніше відбудуться судові засідання щодо ще двох підозрюваних у цій справі.