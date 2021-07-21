У Львові 25-річний чоловік жорстоко вбив власну матір: тіло знайшли поліцейські

Львівські правоохоронці 20 липня, приїхавши на виклик, виявили тіло 48-річної жінки. Львів'янка померла від численних травм. Поліцейські встановили, що загиблу побив її власний 25-річний син.

Зловмиснику вже повідомили про підозру. Чоловікові загрожує в'язниця.

До теми Майже 20 разів вдарив гантеллю: на Київщині чоловік жорстоко вбив власну матір

25-річний чоловік вбив власну матір

Приблизно о 2:30 правоохоронці прибули на виклик до однієї з квартир по вулиці Дніпровській у Львові.

Там вони знайшли тіло жінки зі слідами насильницької смерті.

Правоохоронці встановили особу загиблої. Нею виявилась 48-річна місцева жителька.

Близько 2:00 ночі між львів'янкою та її 25-річним сином раптово виник побутовий конфлікт.

Під час сварки чоловік жорстоко бив її руками та ногами.

Жінка отримала важкі травми та померла на місці події.

Тіло загиблої скерували на експертне дослідження.

Зловмисника затримали

Правоохоронці затримали чоловіка. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в умисному вбивстві. Якщо провину зловмисника доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 15 років у в'язниці.

Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини трагічної події.

Зауважте Прийшов у гості й зарізав господаря: на Львівщині затримали зловмисника – фото і відео