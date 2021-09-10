У Львові 6-разова чемпіонка України провела спільну розминку для працівників мерії: цікаві фото

В Україні у другу суботу вересня традиційно відзначають День фізичної культури та спорту. З цієї нагоди працівники Львівської міської ради зібрались на спільну розминку.

На розминку прийшли майже усі співробітники мерії. Заняття провела 6-разова чемпіонка України з легкої атлетики та фіналістка чемпіонату Європи з кросу Орися Дем'янюк.

Цікаво Левчик повернувся: як у Львові шукали головного кота міста

Працівники мерії вийшли на спільну розминку

За словами начальника управління спорту Львова Антона Нікуліна, у міськраді вирішили у такий спосіб відсвяткувати День фізичної культури та спорту. У мерії вже вдруге роблять спільну розминку, тому можна впевнено сказати, що там формується певна традиція.

Ми робимо таку спільну зарядку для того, щоб показати всім, що ментальне і фізичне здоров'я – це одне ціле. Дуже приємно, що багато керівників зорганізувати своїх працівників і вийшли на розминку майже всім управлінням. Дуже їм дякую за це,

– наголосив Нікулін.

Розминку від міського управління спорту для працівників мерії провела фіналістка чемпіонату Європи з кросу Орися Дем'янюк. За її словами, захід минув чудово.

"Мені дуже приємно, що люди старались, попри те, що я не давала легких вправ. Я старалась максимально пояснювати, як правильно ставити руки чи ноги. Учасники розминки потім запитували в мене, чи я можу приходити так кожного дня, тобто їм сподобалось і я дуже рада", – додала спортсменка.

За словами Дем'янюк, добре, що такі заходи проводять саме під егідою управління спорту міськради. Вона зазначила, що з радістю проведе розминку ще раз.

Дивіться фото розминки працівників ЛМР / Фото Олександра Мазуренка