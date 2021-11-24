У Львові активіст забрав конуси біля управління поліції: їх встановили незаконно

Львівський правозахисник Святослав Літинський забрав дорожні конуси з-під Головного управління Нацполіції Львівщини. Їх встановили з порушеннями правил дорожнього руху.

За словами правозахисника, встановлення дорожніх конусів на дорозі перед управлінням – порушення пункту 15.15 ПДР. Тому він повіз їх у бюро знахідок.

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Активіст забрав конуси з-під управління поліції

Активіст та правозахисник Святослав Літинський 23 листопада виявив порушення ПДР біля Головного управління Нацполіції, що на площі Генерала Григоренка у Львові. Там на дорозі перед будівлею виставили дорожні конуси.

Поліція порушує правила дорожнього руху. Зокрема, пункт 15.15. Ось, встановлено якісь предмети на проїжджій частині,

– зауважив Літинський.

Щоб з'ясувати, хто встановив дорожні конуси, активіст зайшов в управління та звернувся до чергового. Однак той сказав, що він їх не встановлював і не знає, кому вони належать.

Відповідно до пункту 15.15 ПДР, на проїжджій частині заборонено встановлювати предмети, що перешкоджають проїзду чи паркуванню транспортних засобів. Винятками є оформлення ДТП, виконання дорожніх робіт або робіт, пов'язаних із зайняттям проїзної частини та обмеження або заборони руху транспортних засобів та пішоходів у передбачених законодавством випадках.

Дивіться відео, як активіст забрав дорожні конуси з-під управління поліції:

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Літинський повіз конуси у бюро знахідок

Активіст забрав дорожні конуси з-під управління поліції. Літинський вирішив відвезти їх у бюро знахідок. Дорогою він помітив, що на нижній частині конусів був напис "ГУНП" (Головне управління Нацполіції).

"Ще дорогою цікаву річ помітив – тут написано "ГУНП". Може бюро знахідок буде простіше ідентифікувати власника", – зауважив чоловік.

Однак, коли Літинський під'їхав до бюро знахідок, воно виявилося зачиненим. Активіст пообіцяв навідатися туди наступного дня й таки здати конуси.



На конусах був напис "ГУНП" / Скриншот з відео