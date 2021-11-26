Петиція про демонтаж пам'ятника також зібрала необхідні 500 голосів. Тепер депутати повинні розглянути обидві.

До теми У Львові хочуть демонтувати пам'ятник Моцарту: це неабияк обурило громадськість

Петиція зібрала голоси у рекордний термін

У кінці серпня у Львові на площі Маланюка встановили скульптуру Франца Ксавера Моцарта. Пам'ятник викликав низку дискусій серед містян. Дехто був категорично проти нього. Тож у серпні львів'янка Наталія Криничанка зареєструвала петицію про знесення скульптури. Необхідні для розгляду депутатами ЛМР 500 голосів зібрали за 1,5 місяці.

Однак багато львів'ян виступили проти знесення пам'ятника. Розгляд петиції про його демонтаж повинен був стати одним з кульмінаційних моментів засідання міськради 25 листопада. Однак цього зробити не встигли, тож розгляд перенесли на 30 листопада.

Львів'янка Дарина Лаврін вранці 25 листопада зареєструвала петицію проти демонтажу пам'ятника Моцарту. За лічені години вона зібрала необхідну кількість голосів. Станом на 15:40 26 листопада, петицію підписали 585 людей. Досі з такою ж швидкістю голосували лише за відновлення очного навчання у молодших школах.

Прошу підтримати збереження скульптури Ксаверу Моцарту у Львові, тому що серед львів'ян є такі, що вважають її красивою та естетичною. Можливо, скульптура не має традиційного вигляду, у порівнянні з більшістю пам'ятників, що відкривались у Львові за останні роки – та це не причина її демонтувати,

– мовиться у тексті петиції.

Тепер депутатам Львівської міськради потрібно розглянути обидві петиції з взаємозаперечними вимогами.

Зауважте Петиція про демонтаж пам'ятника Моцарту у Львові зібрала необхідні 500 голосів

Коротко про відкриття пам'ятника Францу Ксаверу Моцарту