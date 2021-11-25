Пам'ятник встановили у серпні на площі Маланюка. Він викликав низку дискусій серед містян.

До теми Петиція про демонтаж пам'ятника Моцарту у Львові зібрала необхідні 500 голосів

Громадськість обурилась знесенням скульптури

Міський голова Андрій Садовий розповів, що отримав звернення від українського дисидента, засновника Української Гельсінської групи Мирослава Мариновича. Він звертається до депутатів Львівської міськради з проханням не голосувати за демонтаж скульптури Франсу Ксаверу Моцарту.

Маринович приголомшений, що таку пропозицію підтримали так багато людей. За його словами, те, що мистецькі смаки містян не збігаються – звична реальність європейських міст. Адже на початку XX століття Париж, Відень, Мюнхен та Львів вже переживали подібні смакові суперечки.

Я шаную думку львів'ян, яким не подобається робота скульптора Себастьяна Швайкерта, але міська рада не може бути істиною в останній інстанції, коли йдеться про мистецькі дискусії. Інакше Львів повернеться до радянської практики, яка нами, здавалося, вже давно засуджена,

– додав Маринович.

За його словами, демонтажем скульптури міськрада просигналізувала б про те, що Львів перебуває поза європейським мистецьким простором.

Дивіться відеозвернення Мирослава Мариновича:

Маринович попросив зняти це питання з розгляду або ж, якщо це неможливо, проголосувати проти демонтажу. Водночас Садовий зауважив, що абсолютно підтримує таку виважену позицію.

"Львів – демократичне місто, де вибір і права людини завжди будуть захищеними. Саме тому петиція, яка набрала понад 500 голосів, завтра буде розглянута. Але так само ми маємо поважати та чути одне одного, бо тільки тоді будемо єдиною успішною громадою", – підсумував мер.

Хто такий Франц Ксавер Моцарт Франц Ксавер Моцарт – молодший син Вольфганга Амадея Моцарта, видатний композитор, диригент, педагог, культурний діяч та просвітник. Майже 30 років свого життя він присвятив культурному розвитку Львова та Галичини. Композитор заснував у Львові перше Музичне товариство імені Святої Цецилії, завдяки якому з міжнародної преси уся Європа дізнавалася про культурне життя міста.

Обурення демонтажем пам'ятника дійшло аж до Києва

Колишня директорка Департаменту культури Київської міської державної адміністрації Діана Попова досить гостро відреагувала на можливий демонтаж скульптури Франца Ксавера Моцарта.

Львів'яни, ви здуріли?! Ні, ще не здуріли й щиро сподіваюся, що цього не станеться, бо ж тільки 500 мешканців вирішили випробувати міську владу на міцність,

– написала Попова.

За її словами, вона й досі здригається, коли згадує подібну ситуацію у Києві. Тоді деякі містяни противились реконструкції нового фасаду Театру на Подолі. Однак зараз він є наймодернішою будівлею країни, яка відома далеко за межами містечкового контексту.

"Земляки, що усвідомлюють загрозу, не мовчіть, ви ж ніби претендуєте на звання найкультурнішого модерного міста країни. Доведіть це!", – підсумувала Попова.

Коротко про встановлення у Львові пам'ятника Моцарту

У Львові 26 серпня в межах п'ятого ювілейного фестивалю LvivMozArt встановили пам'ятник Францу Ксаверу Моцарту. Він з'явився на площі Маланюка на честь 230-річчя з дня народження видатного композитора.

Пам'ятник створив австрійський скульптор Себастьян Швайкерт. За його задумом, скульптура показує Франца Ксавера у символічному диригентському русі.

Композитор одягнений у велику старовинну перуку, яка символізує його зв'язок зі своїм легендарним батьком. Адже Франц Ксавер усе життя відчував відповідальність перед його славою.

Через доволі незвичне рішення скульптора думки львів'ян розділились на тих, хто підтримував проєкт, та тих, хто критикував його.

Текст допису Діани Попової:

Львів'яни, ви здуріли?! Нє, ще не здуріли й щиро сподіваюся, що цього не станеться, бо ж тільки 500 мешканців вирішили випробувати міську владу на міцність. Все моє єство здригається, пригадуючи спротив купки навіжених проти реконструкції нового фасаду Театру на Подолі, а сьогодні – це наймодерніша будівля країни, що відома далеко за межами нашого містечкового контексту. Земляки, що усвідомлюють загрозу, не мовчіть, ви ж ніби претендуєте на звання найкультурнішого модерного міста країни. Доведіть це!