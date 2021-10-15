Петиція про демонтаж пам'ятника Моцарту у Львові зібрала необхідні 500 голосів

Необхідну кількість голосів зібрали за 1,5 місяця. Петицію зареєструвала львів'янка Наталія Криничанка.

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Петиція про демонтаж пам'ятника Моцарту зібрала 500 голосів

Львів'янка Наталія Криничанка 30 вересня зареєструвала петицію про демонтаж пам'ятника Францу Ксаверу Моцарту, який з'явився на площі Маланюка. Вона вважає, що його встановили незаконно. Окрім цього, скульптура буцімто "спотворює мистецький простір Львова".

Необхідні 500 голосів зібрали за півтора місяця. Тепер депутати ЛМР повинні розглянути цю петицію на одній із наступних сесій. Якщо вони її підтримають, то профільний департамент розробить дорожню карту для її реалізації.

Окрім цього, депутат Львівської обласної ради від "Європейської солідарності" Володимир Квурт 5 липня зареєстрував ще одну петицію про демонтаж цього пам'ятника. Однак за 2 місяці вона так і не змогла зібрати необхідну для розгляду кількість голосів.



Петиція про демонтаж пам'ятника зібрала необхідну кількість голосів / Фото NTA

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Коротко про встановлення у Львові пам'ятника Моцарту

У Львові встановили пам'ятник Францу Ксаверу Моцарту у межах п'ятого ювілейного фестивалю LvivMozArt та на честь 230-річчя з дня його народження.

Його спроєктував австрійський скульптор Себастьян Швайкерт. За задумом автора, скульптура показує сина Моцарта у символічному диригентському русі.

Він одягнений у перебільшену старовинну барокову перуку. Вона символізує зв'язок сина зі своїм легендарним батьком, відповідальність перед славою якого він відчував усе життя.

Через доволі незвичне рішення скульптора думки львівської громади розділились на тих, хто підтримував проєкт, та тих, хто критикував його.

Однак, попри дискусії, пам'ятник таки відкрили 26 серпня на площі Маланюка.