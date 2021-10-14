Вже саме поєднання слів "опера" і "міф" обіцяло, що на сцені буде щось незвичне. Ukraine – Terra Incognita особлива тим, що замість оперного вокалу – народне багатоголосся.

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Ще одна новизна у тому, що народні пісні тут сплетено із фрі-джазом, імпровізацією та симфонічною музикою Марії Олійник.

Це великий сенс, коли ми щось архаїчне, давнє своє не відставляємо і не красуємося цим, як в музеї, а пробуємо його притягувати в сучасність. І мені здається, що таке поєднання має шанс актуалізуватися в теперішньому часі. Микола Береза Актор, співак

Сюжет опери-міфу

Сюжет теж незвичний. Актори вели оповідь у 5 міфах, наприклад:

міф "Роду" – це колискові і ритуальні пісні;

міф "Степу" – козацькі та чумацькі.

Дійство варто сприймати не логікою, а емоціями.

Це не лінійний сюжет, хоча він існує. Це простий, вічний міф людства про воїна, його становлення, його подвиги. Сюжет складається як українське поетичне кіно мікроформами,

– розповіла авторка і режисерка опери-міфу Ukraine — Terra Incognita Уляна Горбачевська.

"Сюжет більше існує енергетично. Вони складають таку загальну картину нашого єства, нашого життя, тому що там є і божественне, і любовне, і буденне, і суєтне", – зауважив актор та співак Ярослав Федорчук.

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Виконавці проживали на сцені все різноманіття народного багатоголосся: від гучного козацького до весільних пісень, голосінь та замовлянь.

"Це вистава про кожного з нас. Кожен може відчути різні емоції, когось більше зачепить момент із міфу "Дому", наприклад, хтось знайде себе більше в міфі "Степу" чи "Роду", – наголосила акторка та співачка Андріана-Ярослава Саєнко.

Враження у глядача довершили відеоарт Володимира Олещука та футурофолкові костюми дизайнерки Марти Ваххольц.