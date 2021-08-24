Президент України подякував йому та усім країнам Євросоюзу за одностайну підтримку платформи та підсумкової декларації. Увечері того ж дня політики разом з іншими учасниками саміту вирушили до Національної опери.

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Володимир Зеленський зустрівся з Шарлем Мішелем

"Ще раз хочу подякувати за те, що підтримуєте Україну, наш суверенітет і незалежність", – сказав Володимир Зеленський під час зустрічі з главою Європейської ради Шарлем Мішелем.

Президент України зауважив, що підтримка з боку Європейського Союзу Кримської платформи та підписаної за її підсумками декларації – "деталь і пазл" у цьому процесі.

На зустрічі сторони домовилися спільно працювати для розвитку Кримської платформи, кінцевою метою якої є деокупація півострова.



Володимир Зеленський та Шарль Мішель під час зустрічі 23 серпня / Фото ОП

Обговорили Зеленський та Мішель і підготовку до 23 саміту Україна – ЄС, запланованого на 12 жовтня. Український президент зазначив, що очікує підписання "довгоочікуваної угоди про спільний авіаційний простір" та "промислового безвізу". Не оминули увагою й питання енергобезпеки у Європі та "Північний потік-2.

Учасники Кримської платформи відвідали Національну оперу

Президент Зеленський і перша леді разом з главами держав, урядів та спікерами парламентів після усіх офіційних та урочистих заходів 23 серпня пішли на святковий гала-концерт у Національному академічному театрі опери та балету України імені Шевченка.

Учасники Кримської платформи в Національній опері: дивіться фото ОП

Як зазначили у телеграмі Офісу Президента, у програмі концерту були сцени різних вистав та балетів – серед них "Лісова пісня", "Полум'я Парижа", "Корсар", "Дон Кіхот", "Сила долі", "Набукко", "Ромео і Джульєтта", "Кармен", "Фауст" тощо.

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