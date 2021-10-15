Необходимое количество голосов собрали за 1,5 месяца. Петицию зарегистрировала львовянка Наталья Криничанка.

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Петиция о демонтаже памятника Моцарту собрала 500 голосов

Львовянка Наталья Криничанка 30 сентября зарегистрировала петицию о демонтаже памятника Францу Ксаверу Моцарту, который появился на площади Маланюка. Она считает, что его установили незаконно. Кроме этого, скульптура якобы "искажает художественное пространство Львова".

Необходимые 500 голосов собрали за полтора месяца. Теперь депутаты ЛГС должны рассмотреть эту петицию на одной из следующих сессий. Если они ее поддержат, то профильный департамент разработает дорожную карту для ее реализации.

Кроме этого, депутат Львовского областного совета от "Европейской солидарности" Владимир Квурт 5 июля зарегистрировал еще одну петицию о демонтаже этого памятника. Однако за 2 месяца она так и не смогла собрать необходимое для рассмотрения количество голосов.



Петиция о демонтаже памятника собрала необходимое количество голосов / Фото NTA

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Коротко об установке во Львове памятника Моцарту

Во Львове установили памятник Францу Ксаверу Моцарту в рамках пятого юбилейного фестиваля LvivMozArt и в честь 230-летия со дня его рождения.

Его спроектировал австрийский скульптор Себастьян Швайкерт. По замыслу автора, скульптура показывает сына Моцарта в символическом дирижерском движении.

Он одет в преувеличенный старинный барочный парик. Он символизирует связь сына со своим легендарным отцом, ответственность перед славой которого он чувствовал всю жизнь.

Из-за довольно необычного решения скульптора мнения львовской общины разделились на тех, кто поддерживал проект, и тех, кто критиковал его.

Однако, несмотря на дискуссии, памятник все же открыли 26 августа на площади Маланюка.