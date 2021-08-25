Торжественное открытие памятника состоится 26 августа. Событие посвящено 230-летию от рождения композитора.

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Во Львове появился памятник Моцарту

На площади Маланюка установили памятник младшему сыну известного композитора Вольфганга Амадея Моцарта – Францу Ксаверу. Сейчас скульптура закрыта для осмотра. Торжественное открытие состоится 26 августа в 17:00 в рамках фестиваля классической музыки LvivMozArt.

Франц Ксавер Моцарт также был выдающимся композитором, как и его отец. Он – дирижер, педагог, культурный деятель и просветитель. Почти 30 лет своей жизни Моцарт посвятил культурному развитию Львова и Галичины. Именно во Львове Франц Ксавер основал первое Музыкальное общество имени святой Цецилии. С ним он устраивал многочисленные концерты. Вследствие этого о культурной жизни тогдашнего Львова из международной прессы узнала вся Европа.

Именно во львовском Соборе святого Юра композитор впервые организовал исполнение Реквиема своего отца. Так, он на 15 лет опередил устоявшуюся европейскую традицию чествования композитора.

Смотрите видео, как во Львове установили памятник Францу Ксаверу Моцарту:

Заметьте! До 2016 года на площади Евгения Маланюка стоял советский памятник украинскому писателю Степану Тудору.

Мнения львовян относительно памятника разделились

Еще в апреле в СМИ появилась информация о том, что к 230-летию от рождения композитора во Львове установят памятник Францу Ксаверу Моцарту. Скульптуру подарил городу австрийский художник Себастьян Швайкерт. По словам организаторов, памятник Францу Ксаверу будет первым в мире.

Из-за довольно необычного вида скульптуры мнения общины Львова разделились на тех, кто поддерживал проект, и тех, кто категорически его осуждал. Вокруг темы установки памятника и места его расположения начались обсуждения и дискуссии в соцсетях. Они не утихали длительное время.

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