Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что основной объем работ планируют завершить до конца года. Речь идет о ремонте на улицах Орлика, Бандеры и Шевченко.

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Во Львове продолжают реконструировать улицы

Садовый отметил, что 24 августа во Львове открыли для проезда улицу Хмельницкого и часть улицы Бандеры.

На следующей неделе хотим открыть часть улицы Пекарской. Двигаемся по плану, поэтому до 1 сентября Пекарская должна быть уже открытой,

– отметил мэр.

Однако еще следует отреконструировать небольшой кусок улицы Шимзеров, которая соединяет Пекарскую и Мечникова. Работы там продлятся минимум 2 месяца.

Также во Львове реконструируют улицы Орлика, Бандеры и Шевченко. По словам городского главы, работы там планируют завершить до конца 2021 года.

"Сейчас у нас амбициозные планы – до конца года завершить весь основной объем работ, ведь в планах есть еще много ремонтов дорог во Львове и за них возьмемся только после окончания этих", – подытожил Садовый.

Заметьте! Во Львове с 23 августа открыли для проезда улицу Богдана Хмельницкого и часть улицы Бандеры. Из-за этого произошли изменения в движении транспорта. В частности, автобусы № 20 и 25 начали курсировать по привычному маршруту.