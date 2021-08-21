Ремонт этих улиц подошел к своему завершению. Привычное движение автобусов № 20 и 25 вскоре восстановят.

Заметьте Во Львове до конца года перекроют еще одну часть улицы Бандеры: схема объезда

Во Львове 2 улицы откроют для проезда

По информации Львовавтодора, 23 августа восстановят движение на улице Богдана Хмельницкого. Также для проезда откроют часть улицы Степана Бандеры – от Чупрынки до Коновальца. Поэтому автобусы №20 и 25 снова начнут курсировать по улице Хмельницкого. Кроме этого, произойдут изменения в движении транспорта на Бандеры.

Произойдут изменения в движении частного транспорта по улице Бандеры, поскольку участок от улицы Чупрынки до улицы Коновальца откроют для проезда,

– рассказал представитель Львовавтодора Алексей Хмель.

По его словам, движение организуют в соответствии с согласованной полицией схемой ОДД.



Схема организации движения на Бандеры / Фото ЛГС

Коротко о ремонте улицы Бандеры