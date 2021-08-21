Ремонт цих вулиць підійшов до свого завершення. Звичний рух автобусів № 20 і 25 невдовзі відновлять.
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У Львові 2 вулиці відкриють для проїзду
За інформацією Львівавтодору, 23 серпня відновлять рух на вулиці Богдана Хмельницького. Також для проїзду відкриють частину вулиці Степана Бандери – від Чупринки до Коновальця. Відтак автобуси №20 і 25 знову почнуть курсувати вулицею Хмельницького. Окрім цього, відбудуться зміни у русі транспорту на Бандери.
Відбудуться зміни у русі приватного транспорту по вулиці Бандери, оскільки ділянку від вулиці Чупринки до вулиці Коновальця відкриють для проїзду,
– розповів речник Львівавтодору Олексій Хміль.
За його словами, рух організують, відповідно до погодженої поліцією схеми ОДР.
Схема організації руху на Бандери / Фото ЛМР
Коротко про ремонт вулиці Бандери
- На вулиці Степана Бандери у Львові, зокрема на ділянці від вулиці Городоцької до Героїв УПА, 24 березня розпочали ремонт.
- За проєктом, на вулиці Бандери відреконструюють усі інженерні мережі й облаштують нові колії та контактну мережу трамваю.
- Також тут замінять вуличне освітлення, створять з обох боків дороги велосипедні смуги, паркувальні кишеньки для машин швидкої допомоги, аварійних служб та тимчасової стоянки машин мешканців будинків.
- Після ремонту вулиця Бандери стане інклюзивною. Тут понизять тротуари, а усі пішохідні зони стануть придатними для пересування маломобільних груп населення.
- На вулиці встановлять 7 зупинок громадського транспорту та 4 світлофори.
- Проєкт передбачає, що тривалість будівництва дороги становитиме 9 місяців.
- Загальна вартість виконання робіт – 209,49 мільйона гривень