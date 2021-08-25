Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що основний обсяг робіт планують завершити до кінця року. Мовиться про ремонт на вулицях Орлика, Бандери та Шевченка.

До теми У Львові до кінця року перекриють ще одну частину вулиці Бандери: схема об'їзду

У Львові продовжують реконструювати вулиці

Садовий зазначив, що 24 серпня у Львові відкрили для проїзду вулицю Хмельницького і частину вулиці Бандери.

Наступного тижня хочемо відкрити частину вулиці Пекарської. Рухаємось по плану, тому до 1 вересня Пекарська має бути вже відкритою,

– зазначив мер.

Однак ще слід відреконструювати невеликий шматок вулиці Шімзерів, яка з'єднує Пекарську та Мечникова. Роботи там триватимуть щонайменше 2 місяці.

Також у Львові реконструюють вулиці Орлика, Бандери та Шевченка. За словами міського голови, роботи там планують завершити до кінця 2021 року.

"Наразі у нас амбітні плани – до кінця року завершити весь основний обсяг робіт, адже в планах маємо ще багато ремонтів доріг у Львові й за них візьмемось тільки після закінчення цих", – підсумував Садовий.

Зауважте! У Львові з 23 серпня відкрили для проїзду вулицю Богдана Хмельницького та частину вулиці Бандери. Через це відбулися зміни у русі транспорту. Зокрема, автобуси № 20 та 25 почали курсувати звичним маршрутом.